Detalles del interés de Cody Rhodes en Hollywood

“Siempre he dicho que de ninguna manera, pero si un hombre me dijera, que voy a estar en Fast and the Furious 35, por ejemplo, lo haría. Yo sólo quiero ser un luchador profesional, al igual que Cody Rhodes de la WWE en algo, porque mi casa es el ring, yo realmente no tengo ambición en ninguna otra plataforma de entretenimiento”. Qué interesante puede ser echar la vista atrás unos cuantos años. Cody Rhodes pronunciaba estas palabras en 2013 acerca de si tenía interés en emprender una carrera en Hollywood.

> El interés de Cody Rhodes en Hollywood

Cuántas cosas han cambiado en esta década… el mismo American Nightmare jamás lo hubiera imaginado entonces. Podemos empezar con que en el presente sí está interesado en la meca del cine. De hecho, se ha mostrado dispuesto a dar vida a Johnny Cage en la secuela de ‘Mortal Kombat’. También se le ha relacionado con la adaptación a la gran pantalla de ‘Legend of Zelda’, videojuego del que el luchador es un gran fanático. Hoy tenemos novedades gracias a nuestros compañeros de Fightful Select en lo relativo a si esto afectará a su carrera en la WWE.

“Hemos escuchado más sobre las noticias de Cody Rhodes-Hollywood. Se nos dice que no planea dedicarse a tiempo parcial a la lucha libre y que cualquier proyecto que haga se ajustará a su agenda de la WWE”.

Como vemos, no todo ha cambiado en estos diez años, pues la WWE sigue siendo y parece que siempre será lo primero para Cody Rhodes.

¿Le ves futuro a Cody Rhodes en Hollywood?