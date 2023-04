Existen muchas maneras de intentar entender desde fuera lo dura que es la lucha libre profesional. Una de ellas, la que nos ocupa ahora, es la cantidad de luchadores que enfrentaron durante sus carreras a la adicción a los analgésicos. Entre sus víctimas estuvo Rey Mysterio. Afortunadamente, hace muchos años que ese problema de salud quedó en el pasado, pero hoy vuelve al presente porque de él estuvo hablando recientemente en Impaulsive, el podcast de su compañero de vestidor Logan Paul.

> La adicción de Rey Mysterio a los analgésicos

The Great Mask of All Time dio a conocer cuál fue la reacción de su esposa, Angie, cuando se enteró:

“Mi esposa me atrapó. Una vez, cuando estábamos de vacaciones, vio que yo estaba completamente fuera de mí. Así que me dio un ultimátum. Ella dice: ‘Cuando volvamos a casa, puedes tomar tus pastillas o puedes estar con tu familia. Tu eliges‘”.

Y también su conversación con Vince McMahon sobre la rehabilitación:

“Eso realmente me abrió y me hizo una persona más fuerte. Recuerdo que después de regresar a casa en San Diego, volé a la televisión al día siguiente, hablé con Vince [McMahon] y le dije que tenía que registrarme [en rehabilitación]. ‘Necesito algo de tiempo libre’. Él estaba bien con eso. Me dijo: ‘Se necesita un hombre para reconocer lo que estás haciendo’“.

