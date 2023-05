El ‘escenario perfecto’ de Aljamain Sterling

Aljamain Sterling tiene un plan para acabar su carrera y ha hablado del ‘escenario perfecto’ para terminarla. En la pelea estelar del UFC 288 del sábado, Sterling defenderá su título del peso gallo contra Henry Cejudo, ya que «Triple C» pone fin a su retiro con la esperanza de recuperar el título.

Es un enfrentamiento intrigante y es probable que el ganador se enfrente a continuación a Sean O’Malley, pero Sterling también está preparado para lo que venga después de ‘Suga Sean’.

«El escenario perfecto, aplastar a Henry, aplastar a O’Malley, subir a 145, luchar contra Volkanovski o Rodríguez, y tal vez defender el cinturón una vez, y ya está», dijo Sterling a ESPN. «Creo que es el escenario perfecto porque en ese momento, ¿qué más tengo que demostrar? ¿Voy a seguir peleando hasta que alguien finalmente me gane? Esa no es la mentalidad con la que quiero entrar ahí. Si no siento que tengo algo que demostrar, no me levanto ni me emociono por ello«.

Aljamain Sterling cree que puede tener mucho éxito en el peso pluma, ya que sabe que es un gran peso gallo, y planea hablar con la IP de la UFC sobre el posible traslado. Pero, si sube, quiere una oportunidad inmediata por el título para poder convertirse en campeón y terminar su carrera de esa manera, ya que no quiere seguir peleando sólo por pelear.

«Creo que después de esta pelea haremos una evaluación cuando esté un poco más grande, gordo y feliz. A partir de ahí, veremos cuál es mi nivel de fuerza en comparación con los demás», dijo Sterling. «Sé que cuando se trata de grappling, muchos de estos tipos creo que me fuman, eso no es tratar de ser engreído ni nada«.

Aunque Sterling tiene planes de subir a 145 libras y convertirse en campeón, para ello tendrá que vencer a Cejudo el sábado.