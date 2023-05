La historia de Sami Zayn con The Bloodline fue una de las mejores que WWE haya puesto en marca en mucho tiempo, y cuyo desenlace tuvo a Zayn junto a Kevin Owens derrotando a The Usos para lograr el Campeonato Indisputable de Parejas WWE; no obstante, esto todavía no termina, ya que ahora deberá ponerlo en juego ante Roman Reigns y Solo Sikoa en Night of Champions este 27 de mayo, en lo que se espera que sea el cierre de un largo ciclo en donde los involucrados han compartido pantallas.

► Sami Zayn analiza su historia con The Bloodline

La historia de Sami Zayn con Bloodline comenzó justo después de WrestleMania 38, donde sufrió una desafortunada derrota ante Johnny Knoxville. Decepcionado y en busca de redención, Sami Zayn se acercó a Roman Reigns y quiso ganarse su respeto, haciendo todo lo posible para ser miembro de The Bloodline, lo cual eventualmente consiguió. Sin embargo, las cosas no siempre fueron fáciles para Sami Zayn, ya que finalmente terminó traicionando a Roman Reigns y The Bloodline en Royal Rumble de este año.

Todo esto tuvo lugar mientras Triple H estaba a cargo de la dirección creativa y muchos se preguntan si las cosas hubieran sido distintas de seguir Vince McMahon en los controles. Al respecto, durante una entrevista reciente con Inside The Ropes, Sami Zayn declaró que cree que la historia de The Bloodline cambió con Triple H a cargo y que no habría sido lo mismo si Vince McMahon hubiera estado a cargo de la parte creativa de la compañía.

“Creo que sí, creo que sí. Por un par de razones, pero es difícil decir en retrospectiva, “¿Qué pasaría si?” porque simplemente sabemos lo que sucedió. Para mí, un componente crucial de la historia fue aparecer en la pantalla con Roman y la curva aquí es que esperas que no le guste a Roman, pero luego lo hace.

Si es coincidencia, si no lo es, si la trayectoria hubiera sido la misma o no… No creo que hubiera ido exactamente igual de cualquier manera que lo cortes, porque son dos personas con dos visiones muy diferentes. Vince estuvo a cargo de muchas de estas grandes historias de las que hablamos en el pasado. Por lo tanto, no quiere decir que estas historias convincentes no pudieran haber funcionado con él, probablemente habrían tenido un sabor diferente. Qué es eso, supongo que nunca lo sabremos.”

Sami Zayn también reveló cuándo se enteró de que iba a formar parte del evento central de WrestleMania 39, algo que tampoco estaba previsto en el largo plazo, pero ahora luce concentrado de cara a su próximo desafío en Night of Chapions, que se llevará a cabo en Arabia Saudita.