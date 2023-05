La historia de Sami Zayn con The Bloodline aún no termina, ya que luego de haber derrotado junto con Kevin Owens a The Usos para lograr el Campeonato Indisputable de Parejas WWE, ahora deberá ponerlo en juego ante Roman Reigns y Solo Sikoa en Night of Champions este 27 de mayo. Este combate podría suponer el final de una historia que tuvo varios meses de desarrollo, y que por mucho fue lo mejor que se vio en la televisión de WWE en muchos años.

► La historia de The Bloodline con Sami Zayn fue una de las más entretenidas de la WWE

Antes del combate entre The Usos vs. Sami Zayn y Kevin Owens en WrestleMania 39, hubo mucha especulación sobre si este combate o el de Charlotte Flair vs Rhea Ripley terminarían siendo el evento principal de WrestleMania el sábado, y a la final WWE se decantó por la profundidad de la historia que estaba siendo protagonizada por los miembros de The Bloodline.

Durante una entrevista reciente con Sportsmail, Sami Zayn habló sobre ser parte de la primera lucha por equipos en el evento principal de WrestleMania 39, revelando cuándo se habían enterado de que iban a formar parte del evento estelar.

“Soy cauteloso aquí para no abrir demasiado la cortina. Me había dado cuenta de que ese iba a ser el plan dentro de unas semanas. Pero, por alguna razón, todavía existía estas cosas de que el cartel está sujeta a un cambio de mentalidad. Es realmente inquietante. Es como ‘vamos a comprometernos con esto, ¿de acuerdo?’.

Que yo sepa, estaba escrito a lápiz, y nuevamente, podría estar equivocado porque no estoy detrás de escena en esas reuniones, pero que yo sepa, estuvo escrito por un tiempo, solo porque la historia tenía mucha inversión y tiempo detrás de la misma. Y fue simplemente la mejor historia antes del evento. Pero hubo un poco de ‘no sabemos qué podría cambiar’ y esto y aquello.”