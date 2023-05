Taz celebra 25 años del Campeonato FTW

Aunque no cuenta con un reconocimiento oficial, el Campeonato FTW ha dejado una marca indeleble en la industria de la lucha libre y continúa siendo un símbolo de audacia y determinación. Todo esto ha sido posible gracias al papel protagónico que Tony Khan ha decidido otorgarle a este título en los programas semanales de AEW.

El Campeonato FTW representa una actitud desafiante y rebelde en el mundo de la lucha libre, de ahí su nombre que se traduce literalmente como “Al diablo con el mundo”. Taz creó este título en 1998, utilizando una réplica del Campeonato de Televisión de ECW, al que añadió el logotipo de TAZ por encima del emblema de la empresa, y comenzó a defenderlo en combates.

Durante casi un año, solo Taz, Sabú y nuevamente Taz fueron los monarcas. En el año 2020, Taz llevó el título a AEW y el primer campeón bajo esta nueva etapa fue Brian Cage. Cage logró mantener el título durante 377 días, lo que le brindó la oportunidad de destacarse en la pantalla.

Ricky Starks se convirtió en el segundo poseedor de este título, también con un destacado reinado de 378 días. Su habilidad en el ring, las emocionantes luchas que protagonizó y su carisma le ganaron el apoyo del público.

En la actualidad, el actual monarca defensor del Campeonato FTW es Hook, hijo de Taz, quien ha mantenido el título durante 291 días. Sin embargo, no se le ha dado tanta relevancia al título, ya que Hook tiene pocas apariciones en combates y, cuando lo hace, suele obtener victorias rápidas en pocos minutos.

Tony Khan está llevando la carrera de Hook con paciencia y cuidado, permitiendo un desarrollo gradual. Hablando de Khan, Taz celebró en Twitter los 25 años de la creación del Campeonato FTWy le agradeció por permitir que el título tenga presencia en pantalla y sea defendido en AEW. Estas fueron sus palabras:

Yesterday was 25 year anniversary of #FTWChampionship – thanks to all the fans who have supported it thru the years. Special thanks to two people, @HeymanHustle for making it even happen & giving it real oxygen.

And @TonyKhan for keeping the oxygen going! pic.twitter.com/cs0AH1LYEy

— taz (@OfficialTAZ) May 15, 2023