Hook retuvo el Campeonato FTW ante Matt Hardy

Hook puso en juego el Campeonato FTW y lo hizo contra el veterano Matt Hardy, en un combate donde ambos tenían pros y contras, pues la edad de ambos podría ser factor.

Ambos luchadores comenzaron con varios golpes, aunque Hook buscó atacar las piernas de su rival, aprovechando las lesiones que ha sufrido; abajo del ring, Ethan Page aprovechó la distracción del réferi para golpear al joven luchador y ayudar al mayor de los Hardy.

Ambos luchadores sacaron sus mejores armas, pero Hook tuvo que batallar ante otro reto, pues Page, y sus aliados lo golpearon abajo del ring.

Sin embargo, Matt fue apresado por una dormilona, la cual no pudo resistir y tuvo que rendirse. Además, de no conseguir el título, esto significa que Stokely Hathaway tendrá que enfrentarse al campeón FTW en una batalla callejera y no contará con el apoyo de The Firm.