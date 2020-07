La (breve) historia del Campeonato FTW de Taz

Campeonato FTW de Taz

All Elite Wrestling continúa haciendo guiños a los fanáticos de la lucha libre, aunque realmente ese no debería ser su objetivo si de verdad, como dijo Tony Khan, quieren ocupar el lugar que ocupó WCW en los 90. Un proceder que quedó patente de nuevo el miércoles durante la segunda noche de Fyter Fest, cuando la empresa informó de que Taz haría allí un anuncio que sacudiría los cimientos de la lucha libre.

Debido a tamaña expectación, al ver a "The Human Suplex Machine" con lo que parecía un cinturón metido en una bolsa, algunos especularon con que Brian Cage fuese coronado nuevo Campeón Mundial AEW, quizás a causa de un giro de guión respecto al tema del confinamiento de Jon Moxley.

Y finalmente, había un título en la bolsa, sí, pero uno que seguramente a muchos aficionados casuales les sonó a chino: el Campeonato FTW, que Taz otorgó a Cage por su condición de actual "baddest son of a b**** on the planet".

► El Campeonato FTW de Taz, una idea de Paul Heyman

Hay que remontarse a los años dorados de ECW, concretamente a mayo de 1998, para el origen de este oro. Durante el evento It Ain't Seinfeld, Taz proclamó a los cuatro vientos la introducción del Campeonato FTW —siglas en referencia a "Fu** The World"—, motivado por la negativa de Shane Douglas a defender ante él el Campeonato Mundial de Peso Completo ECW.

Una creación, propuesta por Paul Heyman (entonces dueño de ECW) a Taz, que los fans aplaudieron y que supuso de alguna manera el reverso del Campeonato del Millón de Dólares de Ted DiBiase.

No obstante, poca continuidad tuvo el Campeonato FTW, ya que en el PPV Living Dangerously, menos de un año después, este se unificó con el magno cetro de ECW, mediante un choque título vs. título, donde Taz se impuso a Sabu.

A partir de entonces, nada más se supo de él, si bien en 2002, el luchador Chris Chetti (primo de Taz) lo rescató para Xtreme Pro Wrestling, aunque de nuevo, fue unificado con el título mundial de esta promoción independiente por Dangerous Danny Doring.

El Campeonato FTW nunca supuso realmente una correa oficial, he ahí la respuesta de por qué Taz pudo devolverlo a la vida si en teoría, ECW pertenece hoy a WWE. Taz figura como propietario de todos los derechos del cinturón, y el que vimos el miércoles era el Campeonato FTW original de 1998, no una recreación, según reveló el ahora mánager de Cage a un seguidor.

Interesante evocación de aquella rivalidad entre Taz y Shane Douglas, ahora en teoría encarnada por Cage y Moxley, pues abre varias posibilidades. Por ejemplo, que Moxley venza a Cage de manera poco clara y este se autoproclame verdadero monarca máximo de AEW, al igual que su mánager hizo entonces. Así, el Campeonato FTW podría ser defendido paralelamente al oficial, en una historia que la verdad, casaría mejor con un Cage técnico, no rudo.