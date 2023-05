La historia de Sami Zayn con The Bloodline todavía no ha terminado. Después de haber impedido junto a Kevin Owens que The Usos recuperaran el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE, ahora deberá ponerlo en juego ante Roman Reigns y Solo Sikoa. Pero su parte dentro de la facción sí. Y a eso se refería recientemente cuando reflexionaba al respecto durante una entrevista con Alex McCarthy para Inside The Ropes.

> La historia de Sami Zayn con The Bloodline

“Es difícil de decir porque a veces hago estas cosas, pienso: ‘Bueno, eso fue todo. No creo que haga nada mejor que eso’. Pero he tenido mucha suerte en mi carrera porque tuve 21 años antes de hacer la historia de Bloodline, y por muchas cosas geniales que había hecho antes, todavía tenía que hacer algo aún más grande con la historia de Bloodline. Así que no sé si eso es lo único por lo que seré recordado. Realmente no sé por qué seré recordado, y para ser honesto, está fuera de mis manos. Pero si es algo que se recordará con cariño en los próximos años, ¿qué más se puede pedir? Eso es maravilloso.

“Fue una maravilla. A veces, la risa oculta, o la clara química entre los artistas en la pantalla y todo eso, era solo una especie de iluminación en una botella con cables, estrellas perfectas que se alineaban para que estas variables crearan esta cosa. Se necesitaron muchas cosas para crear algo que se sintiera un poco especial. Así que sería muy difícil recrearlo, pero ya está hecho, más o menos, y me alegro de haberlo hecho, y no hay mucho más que decir, aparte de que espero que todos lo hayan disfrutado y lo recuerden con cariño“.

