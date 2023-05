Quedar fuera de WWE Network, la plataforma de “streaming” más popular de la lucha libre, por defecto nunca es una buena noticia para una promotora independiente. Pero por ahora, no podemos decir precisamente que PROGRESS Wrestling lo acuse demasiado, dejando grandes shows, una sugerida alianza con AEW y el regreso de Will Ospreay.

Pero, ¿qué hay de Insane Championship Wrestling, la otra protagonista de aquella decisión que conocimos el pasado enero? Desde entonces, sólo había llevado a cabo un PPV, The 11th Annual Square Go!, el 26 de febrero, mientras continuaba ofreciendo su serie semanal, Fight Club, que se emite vía FITE.

Y ayer, celebró su segundo tras el fin de la “WWE Network Era”, titulado, muy propiciamente, Get The F Out. Mark Dallas, dueño de ICW, comentó así el anuncio del evento en el comunicado de prensa.

«Queríamos divertirnos un poco con el nombre de nuestro último show. Es un guiño a la campaña de WWE de comienzos de los 2000, que marcó una nueva era para ellos. De manera similar, ICW está entrando ahora en una nueva era tras dejar WWE Network, y estamos entusiasmados de seguir adelante y darles a nuestros fans la clase de contenido que quieren ver, sin restricciones».

► Nueva etapa, nuevos monarcas

Al amparo de The Garage en Glasgow (Escocia), ICW Get The F Out contuvo defensas de todos los cetros de la empresa, propiciando un total de tres cambios titulares. Entre ellos, el más destacado, el del Campeonato Mundial de Peso Completo ICW. Leyton Buzzard, tras casi medio año como monarca, se vio destronado por Aaron Echo al final de la velada, quien canjeó su oportunidad conseguida en The 11th Annual Square Go!, donde se impuso en una batalla campal de 30 gladiadores.

He aquí los resultados completos de ICW Get The F Out, que puede verse en FITE.

LUCHA DE ESCALERAS POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL ICW: Ashton Smith derrotó a Kenny Williams.

GLASGOW STREET FIGHT: Aaron Echo derrotó a Sweeney.

BRITISH RULES MATCH POR EL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ICW: Rhio (c) retuvo ante Angel Hayze [2:1].

KING OF INSANITY MATCH: Jack Jester derrotó a Theo Doros.

F OUR WAY SCRAMBLE POR EL CAMPEONATO ZERO-G: Jason Reed derrotó a Saqib Ali (c), Che Monet y Stevie James para ganar el título.

STRAP MATCH: JAXN derrotó a “Jackie Polo”.

LUCHA DE RENDICIÓN POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS ICW: Paul Craig y Chris Bungard derrotaron a KoE (Adam King y Marcus King) (c) para ganar el título.

BT Gunn y Kez Evans atacaron a Mark Dallas, dueño de ICW.

THREE WAY DANCE POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO ICW: Leyton Buzzard (c) retuvo ante Big Damo y Andy Roberts. Tras el combate, Aaron Echo canjeó su contrato Square Go!

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO ICW: Aaron Echo derrotó a Leyton Buzzard (c) para ganar el título.

Everyone on the pod would like to send our congratulations to @jasonreedwres on becoming the @InsaneChampWres Zero G Champion. What a Weekend 🇬🇧 pic.twitter.com/rszafBmxbL — Battle Fever Network (@Battlefeverpod) May 14, 2023

One more for the history books. pic.twitter.com/GQ8kmC9EDD — Chris Bungard (@CowaBungard) May 15, 2023