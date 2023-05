El último fin de semana de mayo se presenta movido. Cuatro de las principales promotoras del panorama mundial tienen importantes citas para entonces: Under Siege de IMPACT! Wrestling (26), Night of Champions y NXT BattleGround de WWE (27 y 28), la final del Best of the Super Juniors de NJPW (28) y Double or Nothing de AEW (28). Y PROGRESS quiere hacerse notar en esos días.

Sólo con el anuncio de la implicación competitiva de Will Ospreay, el siguiente Chapter de la cronología de eventos de PROGRESS, 153, ya se vende solo. “The Assasin” volverá a esta casa británica para competir en el torneo Super Strong Style 16, cuya primera edición ganó, allá por 2015, permitiéndole conquistar a posteriori el título mundial varonil que hoy porta Spike Trivet.

Pero no lo tendrá fácil Ospreay. Otros 15 gladiadores buscan el mismo objetivo, y la nómina completa de participantes ya se ha revelado, siendo hoy Rampage Brown la última adición. Por ahora, PROGRESS no ha dado cuenta de los emparejamientos.

A celebrarse los días 27, 28 y 29 de mayo desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra), PROGRESS Chapter 153: Super Strong Style 16 cuenta con este cartel.

