Semanas atrás, los seguidores de ICW, PROGRESS y wXw suscritos a WWE Network/Peacock apuntaron el detalle de que la frecuencia de subida de contenido de estas promotoras a la plataforma de “streaming” se había reducido. Y ayer, un reporte de Fightful pareció convertir tal detalle en indicio.

Según el medio comandado por Sean Ross Sapp, WWE Network/Peacock iba a dejar de emitir contenido independiente, sin detallar si las tres empresas mencionadas o sólo alguna/s de ellas se vería/n afectadas por la decisión.

Una alianza entre el gigante estadounidense y las “indies” europeas que se remonta a antes de la pandemia, pero que se hizo carne en WWE Network a partir de agosto de 2020, cuando comenzaron a incluir allí shows de ICW, PROGRESS, wXw y la extinta EVOLVE.

► ICW y PROGRESS confirman su adiós

Y hoy, cuanto menos, sabemos que ICW y PROGRESS terminan su acuerdo de emisión con WWE. Ambas empresas dieron cuenta de su devenir, ilusionadas por el futuro.

ICW’s contract with WWE has come to an end.



«El contrato de ICW con WWE ha llegado a su fin. Revelaremos los nuevos hogares de la programación de ICW a su debido tiempo. Mientras tanto, toda la programación no emitida se emitirá en YouTube y en ICW On Demand. Un nuevo episodio se emitirá en YouTube cada día a las 5pm GMT desde ahora hasta el 26 de enero. Los suscriptores a ICW On Demand ya tienen acceso a los 5 nuevos episodios, con 5 más que se emitirán el martes 24 de enero. Nuestro evento ICW Fight Club del 29 de enero se emitirá en directo en Facebook y YouTube».

«El primer show de PROGRESS Wrestling del 2023 se ha denominado Start Spreading The News por una clara razón y ahora podemos confirmar que la muy positiva y longeva asociación con WWE Network llega a un cordial fin».

Vía comunicado, los responsables de PROGRESS aseguran que están en negociaciones con “varias medios digitales y opciones de emisión de primer nivel”. Seguidamente, recuerda la disponibilidad habitual de todos sus shows en Demand PROGRESS por $8.99 al mes, con dos semanas de prueba gratuitas.

Resta aún por saber qué ocurrirá con wXw, pues la promotora germana no ha comentado el estatus de su acuerdo con WWE. Y el Imperio McMahon podría acabar deshaciéndose de todo el contenido europeo de WWE Network/Peacock , luego del cierre de NXT UK. Tal vez este movimiento responda a la puesta en marcha de NXT Europe, donde sólo wXw se vería involucrada.

Asimismo, ICW y PROGRESS continúa visibles en WWE Network. Veremos si esta separación de caminos sólo implica que no se añadirán nuevos shows o además habrá en breve un borrado de todo el contenido existente.

Informaremos de cualquier novedad aquí en SUPERLUCHAS.