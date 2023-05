Kevin Nash, afrontando las secuelas de una vida en el ring

Kevin Nash no salió indemne de su carrera como luchador profesional y tantos años después de su retiro sigue afrontando las secuelas de su vida en el ring. 28 primaveras vio el Big Daddy Cool sobre un cuadrilátero, más de las que muchos de nuestros lectores han vivido hasta ahora. Ese tema va quedando en el olvido con el paso de los años pero cuando alguien nos diga esa tontería de “la lucha libre es falsa” podemos hablarles de él, o de Kurt Angle, The Undertaker, Bret Hart…

> Kevin Nash, con problemas en el cuello

Pero continuemos con el ex nWo para hacernos eco de sus recientes declaraciones en su podcast, Kliq This, acerca de los problemas de salud con los que está lidiando actualmente y que quizá lo obliguen a someterse a cirugía:

“Esa es mi mayor preocupación. Me hicieron resonancias magnéticas. Mi médico ortopédico llamó y lo repasamos. Me dijo que mi cuello, que siempre ha estado mal, está empeorando. Está empezando a tomar la curva en la dirección equivocada y estoy empezando a tener algo de compresión en algunos de mis nervios, y tengo estenosis. Tengo muchas cosas en marcha. La última vez que fui a un bio-acelerador fue de día y de noche. No estoy bromeando, fue de 12 a 18 horas después de que me inyecté el cuello cuando sentí alivio. Obtuve un alivio instantáneo.

“Es como si mi cuello me hubiera estado molestando durante el último año. Así que espero que así se solucione.. Fui a Tijuana, y creo que… entraron en mi cuello y me aplicaron el bio-acelerador. Parece que obtuve mejores resultados entonces. Si esto no funciona, el próximo movimiento sería someterme a una fusión a varios niveles, lo cual deseo con ansias no tener que hacer. He pagado el precio y ahora solo puedo esperar.

“Una parte del procedimiento es inyectar células madre en mi cuello. Estaré haciendo seguimientos, y mientras esté allí, tendré un equipo de filmación siguiéndome”.