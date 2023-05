Konnan no ve a Natalya contra Rhea Ripley: “Está obsoleta”

“Es emocionante. Fui cambiada de SmackDown a Raw, pero eso no significa que todavía no pueda aparecer en SmackDown. Esa es la parte genial de estar en la WWE. Estás reclutada para cierta marca, pero si la historia lo requiere, puedes aparecer en otro programa. Es genial”. Esto decía recientemente Natalya, que parece tener todas las puertas abiertas en la WWE, como siempre, por otro lado, y una que traspasará pronto parece ser que será luchar contra Rhea Ripley por el Campeonato Femenil SmackDown.

> Konnan ve obsolota a Natalya

Durante el Raw de anoche, Nattie confrontó a Mami para decirle que reconoce que es la campeona más dominante, pero que necesita enseñarle algo de respeto. La monarca la amenazó con ponerle fin a su carrera. No sería una sorpresa que tuvieran un mano a mano titular en Night of Champions el 27 de mayo. Pero antes nos hacemos eco de la opinión de Konnan al respecto. El booker de Lucha Libre AAA Worldwide no ve con buenos ojos este enfrentamiento porque considera que la canadiense no es creíble, como expresa en Wrestling Observer Radio:

“Esa es la cuestión, la gente se vuelve obsoleta. Me gusta Nattie, creo que es increíble, pero se siente rancia. Ella ha estado allí tanto tiempo y no hacen nada con ella. Ella desaparece, luego, de repente, simplemente aparece como si fuera una oponente creíble y dices ‘amigo, está obsoleta’, y eso sucede muchas veces. Si los luchadores solo trabajaran seis meses al año, los otros seis meses podrían trabajar en otros lugares o simplemente descansar si los tienes bajo contrato. Volverían más frescos”.

La verdad -y este es un problema habitual en WWE- es que nadie se cree que Natalya vaya a derrotar a Rhea Ripley. ¿Qué sentido tiene hacer una lucha como esta en un Evento Premium en Vivo si todo el mundo sabe el resultado? Eso no ayuda a nadie, ni a ellas, ni a los fans, ni a la compañía… Como la defensa de la campeona ante Zelina Vega en Backlash. O como Gunther contra Mustafa Ali en el mismo Night of Champions. O todas las defensas de Roman Reigns a excepción de la de Cody Rhodes en WrestleMania 39.

¿Qué opinas de Natalya vs. Rhea Ripley?