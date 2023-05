Anoche, Seth Rollins no apareció presencialmente en Raw, sino a través de un vídeo pregrabado, donde, entrevistado por Corey Graves, repasó su carrera como Superestrella de WWE. Aunque no íntegramente, pues fue sólo la primera parte.

Y ahora sabemos el motivo de que Rollins estuviera ausente del episodio: su presencia en el rodaje de Captain America: New World Order, desde Atlanta (Georgia, EEUU). Película dirigida por Julius Onah y protagonizada por Anthony Mackie, Harrison Ford y Liv Tyler, su estreno se prevé para mayo de 2024. Desconocemos el papel concreto de Rollins aquí.

“The Visionary” tiene algo de experiencia en el mundo del celuloide, apareciendo como actor de reparto en las películas Sharknado 4: The 4th Awakens (2016), Armed Response (2017) y Like A Boss (2020), además de prestar su voz para The Jetsons & WWE: Robo-WrestleMania! (2017) y Trouble (2019).

► Night of Champions en el horizonte

Puede que la implicación de Seth Rollins sobre dicho rodaje se extienda hasta inicios de la próxima semana, pues habrá segunda parte de su mencionada entrevista con Corey Graves. Pero en cualquier caso, deberá cuanto menos poner pausa a su affaire hollywoodiense poco después, porque Rollins tendrá importante cita en Night of Champions el día 27.

Desde el Jeddah Super Dome de Yeda (Arabia Saudita), “The Visionary” luchará contra AJ Styles por coronarse primer Campeón Mundial de Peso Completo 2.0. Veremos si su aventura actoral en Captain America: New World Order se extiende más allá.