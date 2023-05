El WWE Draft 2023 envió a Natalya a Monday Night Raw. ¿Cómo se enteró de la noticia? Esto estuvo contando recientemente en The Archive Of B-Sox mientras también explicaba que no descarta continuar apareciendo en SmackDown. Esta es una cuestión que no está clara, si realmente va a haber una separación de marcas, o las Superestrellas andarán de una a la otra como hasta ahora. Eso debería suceder con los agentes libres, pero no con quienes fueron determinados para un programa. Aunque si Nattie ganara el Campeonato Femenil de Parejas…

> Natalya habla del WWE Draft

«Es emocionante. Fui cambiada de SmackDown a Raw, pero eso no significa que todavía no pueda aparecer en SmackDown. Esa es la parte genial de estar en la WWE. Estás reclutada para cierta marca, pero si la historia lo requiere, puedes aparecer en otro programa. Es genial».

«Cómo me enteré fue que Triple H lo anunció en Raw. No teníamos idea. Realmente aprendemos sobre muchas cosas en la compañía a medida que ustedes lo descubren también. Para ser completamente honesta, me gusta de esa manera.

«Tenemos ser parte de la emoción de los fanáticos y las cosas pueden cambiar tan rápido. De alguna manera, preferiría simplemente saberlo tal como viene en lugar de escucharlo, que vas a cambiar, luego te ilusionas o te emocionas, y no sucede. Es bueno estar en el viaje con los fanáticos cuando también escuchan esa información«.

