Konnan: “Iba a luchar con Hulk Hogan en México”

Konnan tuvo la oportunidad de compartir encordado con Hulk Hogan en cinco ocasiones a finales de la década de los noventas y a comienzos de los dos mil en WCW. En las tres primeras unieron fuerzas, una de ellas como la nWo, para enfrentar en distintos combates a Sting, Lex Luger y The Giant. La siguiente fue durante una batalla real para determinar a un nuevo contendiente al Campeonato Mundial de Peso Completo. Y finalmente, K-Dawg, Rey Mysterio, Billy Kidman y Mike Awesome se juntaron para enfrentar al Hulkster y Kevin Nash en una lucha callejera en desventaja. Ambos guerreros nunca tuvieron un mano a mano, pero se suponía que iba a suceder, no solo una vez, sino dos.

> Konnan recuerda a Eric Bischoff, Hulk Hogan y WCW

Durante una reciente aparición en Wrestling Observer Radio, Konnan recuerda sus problemas para salir adelante en la World Championship Wrestling que llevaron a que no enfrentara a Hulk Hogan, como se le había dicho, en Estados Unidos y México.

“Eric [Bischoff, entonces Productor Ejecutivo y Vicepresidente Senior de la compañía] tenía mucha ignorancia cultural y yo no sabía cómo adaptar a ese estilo de lucha. Nos llevamos bien, pero nunca me dio ese respeto porque no seguía la lucha libre. Básicamente, Kevin Sullivan lo convenció de que me trajera.

“Originalmente querían que luchara contra Hogan e íbamos a tener un combate en los Estados Unidos y otro en México. De hecho, me dieron el Campeonato de Estados Unidos muy rápido contra One Man Gang, con quien era muy difícil trabajar porque no quería hacer el trabajo.

“Pero yo era un gran problema porque asumieron que conocía la lucha libre estadounidense… Tuvieron que cancelar los planes para que aprendiera el estilo estadounidense y creo que se dieron por vencidos en lugar de empujarme a la luna muy rápido”.

¿Qué opinión tienes de Konnan?