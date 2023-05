Teddy Long: «Riddle me recuerda a un stripper»

Teddy Long es miembro del Salón de la Fama de WWE. Ha estado en la familia desde la década de los ochenta y últimamente ha vuelto a saltar a la palestra por haber participado en varias entrevistas para medios internacionales por su aparición en el draft de WWE la pasada semana. En esta ocasión, platicando para los compañeros de Inside The Ropes, Teddy ha quizás haya tenido uno de sus momentos más curiosos, a la vez que criticados, cuando se ha referido a la Superestrella de Monday Night Raw Matt Riddle en términos más que cuestionables de cara al gran público, y no solo al que sigue habitualmente WWE.

►Teddy Long en la cresta de la polémica

Puede que las palabras de Teddy Long acerca de Matt Riddle hayan creado polémica fuera de WWE, sobre todo en las redes sociales donde todo se magnifica y se contamina con malas intenciones, pero el hecho de que la leyenda de WWE haya platicado del luchador en estos términos no parece que le haya sentado mal a la Superestrella que, es más, siempre se ha referido a su físico como el de «un auténtico semental»:

«Matt y yo hablamos un poco. Me encanta Matt Riddle. Me recuerda a un stripper. Lo he visto bajar por la rampa de acceso al cuadrilátero y chico… los ojos de las mujeres no se apartaban de él. Va medio desnudo al ring y tiene un gran cuerpo, se ve muy bien y está en forma«.

Mientras Riddle se prepara para su lucha de mañana en Backlash junto a los Indiscutibles Campeones de Parejas de WWE Kevin Owens y Sami Zayn, el luchador no ha querido hacer ningún tipo de declaraciones ni a los medios de comunicación de Puerto Rico (lugar de celebración de Backlash) ni en sus propias redes sociales donde sí que le veía activo de manera más habitual. El trío se enfrentará a The Bloodline y será una de las primeras luchas en las que podamos ver si Matt Riddle puede completar la venganza ante The Usos y Solo Sikoa, quienes le costaron (según la historia de WWE) varios meses de inactividad fuera de los cuadriláteros.