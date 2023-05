Eric Bishoff quiere que Drew McIntyre llegue a AEW en All In

Todo parece indicar que AEW All Inn será todo un éxito, pues ya se han vendido 70,000 entradas para el evento en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra.

AEW no ha anunciado cartelera, ni siquiera qué luchadores serán parte de este histórico evento, sin embargo, muchos fans se ha dado a la tarea de pensar en posibles combates, incluyendo un potencial duelo entre CM Punk y Kenny Omega, después de la polémica desatada hace tiempo en All Out en septiembre de 2022, lo que genera mucho morbo.

► Eric Bischoff apuesta por Drew McIntyre

Sin embargo, el polémico Eric Bischoff, cree que Drew McIntyre sería una gran sorpresa para este evento, esto después de que el escocés no ha tenido la relevancia necesaria en WWE y su camino no parece tener rumbo, por lo que a él le agradaría verlo llegar a AEW, más concretamente en All Inn.

“Creo que el debut de McIntyre en All In pondría patas arriba el estadio de Wembley“, comentó Bischoff. “Con Drew, podría ver un escenario en el que piense ‘¿Sabes qué? Todavía tengo gasolina en el depósito y quiero ver si puedo crecer un poco más’. Y si Drew tiene la sensación de que se está perdiendo en la confusión creativa o si no hay oportunidades en WWE, podría verle dando el paso. No siempre se trata de dinero e ir a AEW, el dinero va a estar ahí para Drew. Él no va a estar sufriendo por dinero en efectivo, eso es seguro”.

Drew participó en Reino Unido en el evento Clash at the Castle, donde luchó por el Campeonato Universal Indiscutido WWE ante Roman Reigns, el cual no pudo conseguir.

Desde entonces, su camino no ha podido llevarlo a un punto trascendente, pues no pudo conquistar el Campeonato Intercontinental y actualmente ni siquiera fue considerado para la eliminatoria por el Campeonato de Peso Completo.