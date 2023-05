Teddy Long ha estado hablando bastante últimamente de algunas Superestrellas de la WWE. Dijo que Logan Paul puede ser la próxima gran estrella de la compañía si se enfoca realmente en los encordados. Se mostró de acuerdo con la derrota de Cody Rhodes en WrestleMania 39. Explicó por qué no le gusta Ronda Rousey. Y también comentó que Matt Riddle le recuerda a un stripper. Además, hablando de sí mismo, desmintió el rumor de que va a volver a trabajar en el imperio a tiempo completo.

> El consejo de Teddy Long a Drew McIntyre

Ahora conocemos sus pensamientos sobre la actual ausencia de Drew McIntye de la WWE, los cuales estuvo compartiendo recientemente en WrestleBinge, mientras el Guerrero Escocés está desaparecido de la programación, acerca de lo cual supimos recientemente que su renovación no es segura.

“Mi opinión al respecto, no creo que vaya a volver a ese lugar del título nunca más. ¿Saben lo que quiero decir? Hicieron mucho con Drew McIntyre. Ha sido fantástico para ellos. Incluso yo mismo tuve la oportunidad de trabajar con él en historias, ya sabes, cuando era el Elegido de Vince o algo así, creo que eso es lo que era».

“Si AEW quiere llevárselo, creo que debería irse, ya sabes, eso es un nuevo comienzo allí. Así que tal vez tenga una carrera de dos o tres años allí mismo. No sé, esa decisión se la dejaré a él, pero quiero decir que lo que puede hacer es quizás hablar y averiguar si hay algún plan para él. Si hay algunos planes para él en el futuro, quédese y espere hasta que sea el momento. Pero si no tienen nada para ti, no hay planes, entonces la escritura está en la pared”.

¿Qué opinas de la situación de Drew McIntyre?