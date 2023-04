Logan Paul viene de luchar contra Seth Rollins en WrestleMania 39 en el que quizá no fue su combate más espectacular pero igualmente sí uno de los más llamativos del Evento Premium. The Maverick hablaba antes del mismo que pretende dar una mejor actuación cada vez que entra al encordado pero cualquier luchador puede decirle que eso es imposible. Aún así, sigue haciendo cosas que nadie nunca hubiera esperado de alguien no solo con tan poca experiencia sino ningún tipo de preparación previa a iniciar su carrera.

> Teddy Long confía mucho en Logan Paul

Pero él no solo ofrece eso sino su juventud, que es apuesto y su estatus de celebridad mundial. Lo tiene todo para ser alguien enorme en la lucha libre profesional si en los siguientes años sigue enfocado en ello. Enfocado pero nunca a tiempo completo. Alguien que tiene tantas pasiones, que hace tantas cosas, probablemente nunca va a dedicarse al cien por ciento a los encordados. Pero si lo hace, Teddy Long cree que puede ser la próxima gran estrella de la WWE. Así lo expresaba recientemente en The Wrestling Time Machine:

“Si decide que quiere hacer esto a tiempo completo, creo que Logan Paul será su próxima gran estrella”.

I get to perform in front of 80,000 people on my 28th birthday #Wrestlemania pic.twitter.com/ldcjX9Ejsf — Logan Paul (@LoganPaul) April 1, 2023

¿Estás de acuerdo con Teddy Long? ¿Qué piensas de Logan Paul?