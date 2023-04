Logan Paul quiere ser Campeón en WWE y en UFC

Logan Paul viene de dar una gran actuación, una vez más, en WrestleMania 39 en su combate contra Seth Rollins, aunque eventualmente terminaría perdiendo. Además de su desempeño en el ring, la reconocida celebridad de internet también sorprendió al Universo WWE con una gran entrada montado en una tirolesa. No obstante, su futuro en este momento con la compañía de Vince McMahon es incierto, toda vez que su contrato ha fenecido, según lo comentó hace unos días.

► El sueño imposible de Logan Paul

Después de dejar su huella en la lucha libre profesional y el boxeo (donde incluso peleó con Floyd Maywheater), Logan Paul tiene la vista puesta en las artes marciales mixtas como su siguiente gran reto.

Durante una entrevista reciente con BT Sport, Logan Paul reveló que habló con el presidente de UFC, Dana White, sobre pelear algún día para la organización de MMA que él dirige. Admitió que no ha surgido nada concreto de esas conversaciones, ya que White no está seguro de cuán serio es el presentador de “Impaulsive” al respecto. No obstante, Paul fue muy osado al indicar que quiere ser campeón en donde sea que incursione.

“Había una parte de mí que realmente quería convertirse en campeón WWE, campeón UFC y campeón de boxeo. Eso se siente imposible y probablemente nunca se hará nunca. Pero si simplemente decidiera hacerlo, como realmente lo decidiera, algo me dice que probablemente podría hacerlo… ¿Qué estamos persiguiendo aquí? La respuesta sería legado, así que ¿Qué tan importante es para mí… ser recordado para siempre si me convierto en un triple campeón en tres industrias diferentes?”

Habrá que ver si algún día Logan Paul incursiona en las MMA. Ahora, con la reciente noticia de que la empresa matriz de UFC, Endeavor, adquirió WWE para formar una nueva entidad, la Superestrella podría estar un paso más cerca de su deseo.