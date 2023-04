Es curioso que cuando Jorge Masvidal se ha encontrado en el hotel con Gilbert Burns los dos se han saludado amigablemente de cara a la pelea que van a tener esta noche en UFC 287. Lo es porque en cambio el Gamebred ha tenido ya dos incidentes antes del evento pay-per-view que se está llevando a cabo en su ciudad natal, Miami, a la que la UFC no iba desde hacía 20 años. El primero de ellos fue con Kevin Holland, que estará enfrentando dentro del mismo cartel al argentino Santiago Ponzinibbio.

> Otro incidente de Jorge Masvidal

El segundo ha sido hace unas horas, con una persona o personas no identificadas, así que entendemos que no son peleadores, como muestran nuestros compañeros de TMZ Sports. Aquí no podemos culpar a nadie. Podemos especular con que Masvidal estaba paseando tan tranquilo por la calle cuando alguien apareció para increparlo, quizá un fanático de Burns, y el Campeón BMF se revolvió. Veremos si próximamente tenemos más información al respecto. Aunque lo verdaderamente importante es la pelea de esta noche.

Una pelea con la que Jorge Masvidal buscará romper la mala racha de tres derrotas en la que se encuentra actualmente. E incluso evitar el retiro, pues él mismo ha dicho que si pierde nuevamente colgará los guantes. En cambio, también dijo que si gana no solo buscará el Campeonato Mundial de Peso Wélter UFC de nuevo sino más títulos. Gilbert Burns en cambio estará buscando sumar una segunda victoria consecutiva y acercarse un poco más justamente al cinturón, también una vez más.

> Cartel de UFC 287