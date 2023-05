El miembro del Salón de la Fama WWE, Teddy Long, estuvo de regreso en la televisión de WWE durante la última semana para formar parte del WWE Draft 2023 para anunciar algunas selecciones y fue bien recibido por el público.

► Teddy Long seguirá disfrutando su vida de retirado

El ex gerente general de SmackDown fue entrevistado recientemente por Inside The Ropes, donde habló sobre varias cosas. Una pregunta que abordó se refería a un regreso de SmackDown para un puesto de Gerente General de tiempo completo, puesto que ya ejerció de buena manera en el pasado. Teddy Long fue enfático en decir que no está dentro de sus planes, pero estará complacido de regresar a la WWE para un Draft o «cualquier otra cosa» que necesiten de él.

“No voy a volver para ser un Gerente General. Regresaré para ser parte del Draft o cualquier otra cosa que quieran que haga”.

“Ya no estoy allí para tratar de estar a tiempo completo, realmente no quiero eso. Solo quiero disfrutar el resto de mi vida”.

Parece que Teddy Long está disfrutando de su vida estando retirado y ya siendo un miembro del Salón de la Fama WWE. Ya no está para soportar todo el ajetreo que implica el estar de gira cada semana, en los que prácticamente no hay descanso. En todo caso, los fanáticos estarán más que complacidos con cada aparición que Long haga en el futuro, tal como sucedió durante el reciente WWE Draft.