«Bray Wyatt estaba superando una enfermedad a partir del fin de semana de WrestleMania y no estaba en los planes creativos. Sin embargo, le ha dicho a las personas cercanas a él que está emocionado de regresar cuando pueda.» A finales de abril conocíamos esta información sobre Bray Wyatt, que desde entonces no ha vuelto todavía a la programación de WWE. Sí que nos enteramos también de que la compañía le habría asignado un nuevo escritor así como de que no fue enviado a ninguna marca durante el Draft.

> Bray Wyatt, visto con JoJo

En algún momento, entre fanáticos, no ha habido realmente ningún informe que lo desmienta en realidad, ha habido ciertas dudas de si realmente el endemoniado está o ha estado enfermo, como cuando hace unas semanas se lo veía en público aparetemente perfecto de salud. Y la verdad es que ahora tenemos una nueva imagen de él junto a su pareja, JoJo Offerman, en la que parece encontrarse bien. Obviamente, no se puede saber cómo está una persona con una sola foto. La noticia es más que nada verlo, no tanto la especulación que podamos hacer.

Tendremos que seguir esperando a más novedades, o al retorno de Bray Wyatt. Aunque no se sabe nada al respecto, se espera que vuelva en algún momento. Otras informaciones que hemos tenido es que la WWE habría cancelado los planes para Wyatt 6 o que su antiguo colaborador Nick Manfredini ya no trabaja en la compañía.

¿Echas de menos a Bray Wyatt?