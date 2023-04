Teddy Long: “No me gusta Ronda Rousey”

La ex estrella de UFC, Ronda Rousey, hizo su debut en WrestleMania 34, donde formó equipo con Kurt Angle y se enfrentó a Triple H y Stephanie McMahon, impresionando a los fanáticos y destacándose en los próximos meses, donde conseguiría el Campeonato Femenil Raw. Luego de que perdiera el título en WrestleMania 35, Rousey desapareció de la WWE y regresó durante el evento Royal Rumble 2022 después de una ausencia de casi tres años de la WWE, donde eventualmente ganaría el Campeonato Femenil SmackDown en un par de ocasiones.

► Para Teddy Long, Ronda Rousey no tiene interés en la lucha libre profesional

Durante el año pasado, Ronda Rousey fue blanco de críticas por sus comentarios sobre la lucha libre profesional, aunque luego habría indicado que sus frases fueron sacadas de contexto. No obstante, también tuvo algunas palabras muy duras para los creativos de la compañía sobre su rivalidad con Liv Morgan, y todo eso ha provocado que los fanáticos se vuelvan contra ella, ya que considera que estas declaraciones no cayeron bien.

Mientras hablaba en WrestleBinge, el miembro del Salón de la Fama WWE, Teddy Long, habló sobre la carrera de Ronda Rousey en la WWE. Long señalaría cómo Rousey simplemente no tiene suficiente interés en la lucha libre profesional.

“Bueno, no lo sé. Me gusta, la conocí, es una persona muy agradable. Pero ella simplemente no muestra que tenga interés en la lucha libre profesional. No creo que nunca haya tenido impulso.”

Ronda Rousey actualmente está fuera de acción debido a una fractura en su antebrazo, pero eventualmente podría regresar junto a Shayna Baszler para ir tras el Campeonato Femenil de Parejas WWE, hoy en poder de Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Habrá que ver a qué marca llegará luego del Draft que empieza este viernes.