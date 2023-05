Novedades sobre los futuros de Goldberg y Sting

Goldberg y Sting podrían hacer una aparición en Israel. Además, ¿con quién pones a The Phenom? ¿Podría volver a WWE? Y, ¿está cerca el retiro del Stinger? De estas cuestiones estuvo hablando recientemente el promotor, entrenador y agente Rick Bassman en Haus of Wrestling.

> Goldberg y Sting podrían aparecer en Israel

“En primer lugar, estoy activamente en contacto con Bill. Estoy trabajando en una fecha ahora mismo. No promociono mucho en estos días, pero de vez en cuando surge algo divertido y vale la pena sumergirse. Entonces, trabajo en una fecha en Jerusalén, Israel, para septiembre de este año, y eso involucraría potencialmente tanto a Goldberg como a Sting. Tienes los problemas de autorización de AEW, por supuesto, así que eso es algo que realmente espero armar. Ahora, solo porque he estado en contacto activo con Bill, y luego también con su agente, Barry Bloom, quien es un buen amigo desde hace mucho tiempo, están trabajando exactamente en lo que describiste. Pero que yo sepa, todavía tiene que ser todo precisado. Dicho esto, no me sorprendería ver a Bill regresar a la WWE para algo masivo. Quién sabe”.

> ¿A quién pones para enfrentar a Goldberg?

“Podría, sin lugar a dudas [luchar con alguien grande]. La gran pregunta además de eso es, ¿creativamente, con quien programas a Goldberg para que sea algo significativo? ¿O tienes que tomar a una persona que puede que no sea de nivel más alto pero sí lo suficientemente inteligente como para desarrollar una historia significativa al nivel de Goldberg?“.

> El cercano retiro de Sting

“Creo positivamente que el rumor es cierto [Sting se retirará pronto]. Hablo con Sting tal vez una vez al mes, una vez cada dos meses, y la impresión que tengo es que el rumor al que te refieres probablemente sea bastante exacto. Ahora tiene 64 años y, a diferencia de la mayoría de los muchachos, especialmente de su época, está en una condición física relativamente buena. Está en muy, muy buena forma financiera, entonces, ¿qué más puede hacer en este momento? Ha sido uno de los mejores del mundo durante décadas. Es muy querido, es muy respetado. Todavía es razonablemente bueno en el ring, y es un tipo que absolutamente podría permitirse, según cada métrica y medida, estar en la cima, entonces, ¿por qué diablos no lo haría? Entonces, si quiere un lugar detrás del escenario, si eso es algo que le interesa, estoy seguro de que AEW y probablemente WWE estarían muy felices de tenerlo”.