Kenny Omega: “Mi tiempo se está agotando”

“Mira, si tengo otro revés importante en mi carrera… Eso es todo… Se terminó… Porque no puedo hacer esto toda la vida. Digo, tengo que hacer rehabilitación dos o tres veces al día, y es una rehabilitación realmente dolorosa […]“. Kenny Omega pronunciaba estas palabras a mediados de 2022. Podíamos entender entonces que estaba hablando desde el dolor y la frustración de no poder estar luchando debido a las múltiples lesiones de las que se estaba recuperando y además cuando ha vuelto, y hasta ahora, lo ha hecho a un gran nivel.

> El tiempo de Kenny Omega se agota

Sin embargo, The Best Bout Machine realmente está pensando en cuando colgará las botas. Tiene sentido ya que ha pasado un año desde aquellas declaraciones, aunque no haya sufrido ningún problema grave que lo haya alejarse nuevamente de la acción luchística. En esta ocasión, en Sports Illustrated, Kenny Omega comentaba lo siguiente sobre su adiós a los rings así como su intención de que cada combate sea especial; no cabe duda de que así es, veamos, por ejemplo, el que tuvo con El Hijo de Vikingo. Tremendo espectáculo dieron.

“El tiempo se está agotando en el reloj de Kenny Omega. Puedo garantizar a cualquiera que me vea actuar en vivo que hay una razón para esa actuación, y trabajo para que cada una sea especial. Quería que este fuera único y muy divertido para las personas que sintonizan y las personas que están allí en vivo. Y sé lo competitivo que es Jon. Este será un combate en jaula agotador, físicamente exigente y violento. Jon no está viendo esto como un espectáculo más o simplemente otro Dynamite. Está viendo esto como una razón para demostrar que es el mejor. Estaré allí para hacer lo mismo, para recordarle a la gente por qué estoy aquí”.

