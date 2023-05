Kenny Omega: “Jon Moxley es el ‘MVP’ de AEW”

Sólo se han visto las caras bajo reglas estándar aquella vez que estelarizaron el primer Winter Is Coming, y también allí hubo sangre. El pique que mantienen Kenny Omega y Jon Moxley desde que AEW nació ha estado marcado por la crudeza. Y su nuevo capítulo, que veremos hoy, no rebajará el tono.

Ahora, Moxley tiene un grupo que le cubre las espaldas, Blackpool Combat Club, y este parece posicionarse como rudo, mientras Omega y The Elite actúan como técnicos. Un interesante cambio de roles que veremos si pesa sobre la lucha dentro de una jaula de acero que los dos ex Campeones Mundiales AEW disputarán en Dynamite. Seguramente, antesala de un próximo “Blood & Guts” con las facciones al completo.

Ya que Dynamite tendrá importante competencia televisiva esta noche, por parte de la NBA, AEW quiere que el show tenga el aura de un PPV. Y así, su previsto estelar, el mencionado Omega vs. Moxley IV, cuenta con previa propia vía Sports Illustrated.

Tanto Moxley como Omega han charlado con Justin Barrasso, y centrándonos en “The Best Bout Machine”, este deja un interesante juicio sobre su rival.

«Si soy sincero, el ‘MVP’ de AEW no he sido yo. Es Jon Moxley . Para AEW, es Jon. Ha estado en casi todos los shows. Ha sangrado en casi todos los shows . No hay nadie más arriba en la lista de donadores de sangre. Tal vez es lo que hace a la rivalidad interesante. Alguien con la notoriedad de Japón y alguien que fue un luchador estelar en WWE . Y Jon no ha parado de trabajar. Yo estaba lesionado, pero ahora que estoy curado, es bonito que podamos reiniciar la canción y bailar entre Kenny Omega y Jon Moxley ».

Violence is bound to reach new heights TOMORROW when @kennyomegamanx faces @JonMoxley in a STEEL CAGE MATCH #AEWDynamite LIVE from the @LCArena_Detroit at 8pm ET/7pm CT on @tbsnetwork pic.twitter.com/xHr20qrWMC