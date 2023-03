Kenny Omega derrotó al Hijo del Vikingo en un gran encuentro

Finalmente, se pudo realizar el combate entre Kenny Omega y el Megcampeón de AAA, el Hijo del Vikingo, duelo que debió realizarse desde diciembre de 2021.

El mexicano sorprendió a Omega desde el inicio del combate, pues desde antes de que iniciara el combate llegó con un par de vuelos; sin embargo, Kenny reaccionó pronto contestando con buenos golpes.

El Vikingo comenzó a sorprender con sus golpes y movimientos rápidos, dejando a Kenny bastante sorprendido, quien por momentos parecía que no iba a reaccionar.

Hijo Del Vikingo being a LUCHA GOD against Kenny Omega at tonight's AEW Dynamite (03.22.2023)

De forma impresionante, el integrante de AAA tomó el control por varios minutos, consiguiendo tener a su rival a raya, hasta que finalmente Omega con golpes consiguió evitar que el mexicano siguiera con sus ataques.

El canadiense se dio cuenta de que no iba a poner quieto a su rival por las buenas, por lo que decidió sacar una mesa, intentando usarla para castigar al Megacampeón de AAA.

Kenny al fin tomó el control por varios minutos, intentando mantener al Vikingo sin que pudiera realizar sus lances; sin embargo, en cuanto pudo volvió a aplicar sus vuelos.

HOLY F*CK! Hijo Del Vikingo & Kenny Omega just gave us Spot of the Year! At tonight's AEW Dynamite (03.22.2023)

