“Osu Premium Pro-Wrestling Show” fue la magna función que Pro Wrestling Zero1 presentó en el Belle Salle Takadanobaba de Tokio.

► “Osu Premium Pro-Wrestling Show”

Al comienzo del evento, Shinjiro Otani se presentó frente a la audiencia por primera vez desde su lesión en abril del año pasado, que hasta el día de hoy lo obliga a usar una silla de ruedas. Emotivo resultó el momento cuando se reencontró con Takashi Sugiura, a quien se enfrentó en el partido que provocó el accidente, y le dijo que no perdería la próxima vez. Sugiura le entregó un ramo de flores.

En enfrentamiento especial de parejas, Masa Kitamiya y Yoshiki Inamura de NOAH dominaron a Tsugutaka Sato y Junya Matsunaga de Zero1.

Recordando su época como las poderosas Villainous Alliance, Dump Matsumoto y Crane Yu acompañadas de Bull Nakano superaron a Shinobu Kandori y Kyusei Sakura Hirota en un choque de leyendas del joshi puroresu.

Leo Isaka de Marvelous, realizó la tercera defensa de la Doble Corona Jr. (Campeonato Mundial Jr. NWA y Campeonato International Jr. Zero1), pasando sobre el veterano Tatsuhito Takaiwa.

La recia Nanae Takahashi no tuvo contemplaciones contra Unagi Sayaka y la derrotó en catorce minutos de acciones. Sayaka había recibido un consejo directo de Shinjiro Ohtani al inicio del evento, diciéndole que no se rindiera a pesar de las adversidades.

En el turno principal se dio un choque de poder a poder donde Masato Tanaka se alió con Takashi Sugiura de NOAH para hacer frente a Satoshi Kojima de NJPW y Daisuke Sekimoto de BJW. El duelo concluyó en empate tras treinta minutos de refriega.

Los resultados completos son:

ZERO1 “OSU PREMIUM PRO-WRESTLING SHOW ~ GANBARE! SHINJIRO OTANI”, 06.05.2023

Belle Salle Takadanobaba

Asistencia: 1,436 Espectadores

1. Shoki Kitamura y Takumi Baba vencieron a Astro y Ryo Hoshino con la Shindo de Kitamura sobre Hoshino.

2. ZERO1 & BJW & Dradition Mixed Six Man Tag Match: Takuya Sugawara, Yasu Kubota y Hide Kubota derrotaron a Rikiya Fudo, Yuji Okabayashi y LEONA (9:20) con un Front Cradle de Hide sobre Fudo.

3. Aja Kong, Satsuki Nagao y Naoshi Sano vencieron a Jaguar Yokota, Chris Vice y Yoshikazu Yokoyama con la Huraken de Kong sobre Yokoyama.

4. ZERO1 vs. NOAH: Masa Kitamiya y Yoshiki Inamura derrotaron a Tsugutaka Sato y Junya Matsunaga (12:16) con la Muso de Inamura sobre Sato.

5. Joshi Legend Special Tag Match: Dump Matsumoto y Crane Yu c/ Bull Nakano vencieron a Shinobu Kandori y Kyusei Sakura Hirota [B](7:02) con un Body Press de Matsumoto sobre Hirota.

6. NWA World Jr. Heavyweight Title e International Jr. Heavyweight Title: Leo Isaka (c) derrotó a Tatsuhito Takaiwa (12:48) con un Frankensteiner.

7. Joshi Special Singles Match: Nanae Takahashi venció a Unagi Sayaka (14:12) con una Japanese Ocean Queen Bee Bomb.

8. Masato Tanaka y Takashi Sugiura vs. Satoshi Kojima y Daisuke Sekimoto – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00).