Colby Corino explica su fracasada llegada a la WWE

A mediados de enero, nos hacíamos eco en Súper Luchas de que Colby Corino estaba llegando a la WWE. Casi cuatro meses después, confirmamos que finalmente no ocurrirá. El mismo luchador explica lo sucedido en una reciente entrevista con Matt Koon en la que dice no tener toda la información y no estar seguro de poder hablar de todo.

> Colby Corino no se unirá a WWE

“No estaría seguro de poder hacer esta entrevista si lo estuviera [firmado con WWE]“.

“Recibí la oferta de WWE. Todo se acordó, verbalmente. Dijeron: ‘Antes de que le enviemos el contrato, tenemos que hacer una verificación de antecedentes’. Todo bien, ya me habían verificado los antecedentes antes cuando hice mi primera prueba hace unos años, nada nuevo debería ser una sorpresa. No hice nada malo en los últimos dos años. No tengo nada que ocultar. Todo lo que hay allí, ya lo saben. Después de recibir la oferta, estoy listo para mudarme con mi familia a Florida, firmar un contrato de arrendamiento en el complejo de apartamentos de mi padre. Mi esposa estaba muy emocionada. Estábamos muy emocionados porque sentía que el sueño se había hecho realidad. Sentía que todo finalmente estaba dando sus frutos. Todas esas veces que manejamos 12 horas de ida, hicimos un show de tres horas, dimos la vuelta, fuimos a la siguiente ciudad, hicimos otro show 12 horas después, finalmente volvimos a casa e hicimos todos esos fines de semana, sentí que valió la pena“.

“Después de que hicimos todo eso y recibimos la oferta, hace unas semanas, después de que obtuve la documentación para la verificación de antecedentes, comencé a sentirme un poco ansioso porque habían pasado tres o cuatro semanas y ni una palabra. Comenzaba a llegar a la fecha donde se suponía que me mudaría a Florida. Se suponía que nos mudaríamos el domingo, y el lunes anterior, recibí una llamada. Me dijeron que había un problema con mi verificación de antecedentes y que había algo de hace siete años y que tenía que hacerme cargo y después de eso, estaría bien. Estaba listo para irme y ahora parece que no va a suceder”.

“No tengo toda la información que quiero sobre la situación, pero sé que, por ahora, no es una puerta cerrada, pero es algo de ‘no en este momento’“.

“No estoy seguro [si se debe a la congelación de contrataciones]. Siento que no me lo dirían si así fuera. Eso está muy por encima de mí”.