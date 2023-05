«Drew McIntyre no estará en acción al menos las próximas semanas y no hay nada más nuevo en este momento sobre su situación. Tampoco fue anunciado para la grabación de Smackdown del 7 de julio en el Madison Square Garden, ni tampoco Reigns. A su contrato le quedan meses y no ha habido cambios en esa situación más allá de que los lados estaban muy separados en dinero». Este informe sobre la actual ausencia de Drew McIntyre de WWE lo conocíamos hace menos de dos semanas.

> Drew McIntyre, no anunciado para Money in the Bank

Todavía no ha habido más novedades acerca de cuando podría volver a la acción luchística el Guerrero Escocés pero acabamos de descubrir que ya no está anunciado para formar parte de Money in the Bank 2023 en WWE.com como lo estaba hasta ahora. Es interesante apuntar que él sería uno de los principales atractivos del Evento Premium en Vivo porque se celebrará en Londres, Inglaterra, en el Reino Unido, tierra del nativo de Escocia. Como lo fuera el año pasado en Clash at the Castle, celebrado en Cardiff, Gales.

Por otro lado, ha sido añadido Roman Reigns, el Campeón Universal Indiscutible WWE. No está claro a qué se debe este cambio pero continuaremos informando a medida que tengamos novedades sobre ambos luchadores. Recordemos que el contrato de Drew McIntyre expirará a finales de este año. Se está hablando mucho de si podría abandonar la compañía, pero también de que quizá todo esto sea parte de una historia para su retorno. Antes o después lo sabremos, de momento, uno fuera y otro dentro de Money in the Bank.

¿Echas de menos a Drew McIntyre en WWE?