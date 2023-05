De Mojo Rawley podemos decir diferentes cosas dependiendo cómo lo miramos. Si lo hacemos como luchador, tuvo una carrera de ocho años (2012-2020) como Superestrella de WWE que no fue un gran éxito pero donde alcanzó bastante popularidad. Si lo hacemos como jugador de football, fue firmado como defensa tanto por los Green Bay Packers como por los Arizona Cardinals de la NFL pero no llegó a jugar en temporada con ninguno de los dos equipos. Y si lo hacemos como empresario, es cofundador de de Paragon Talent Group, una agencia de deportistas profesionales. Y entre todas ellas, además de otros trabajos que desempeña, como el de coanfitrión de TMZ Sports, también es millonario.

> Mojo Rawley quiere volver a luchar

Habiendo repasado el pasado y presente de Dean Muhtadi, que es su nombre real, hoy descubrimos que ansía volver a luchar, según él mismo expresa en Inside The Ropes. Habla directamente de volver a su antigua compañía, aunque no tenemos ninguna información que indique que estén interesados en contratarlo de nuevo. Ni alcanzó nunca el estatus como para que un retorno eventual fuera relevante. Pero nunca se sabe lo que puede pasar en este loco mundo al que llamamos lucha libre profesional y que todos amamos.

“Estoy sintiendo ese picor. Y ha sido así desde mi último combate con WWE, que por loco que sea decirlo, fue hace casi tres años. Obviamente, ese primer año me di de bruces contra el COVID. Para mí es difícil ver WWE actualmente. Empecé a prestarle un poco más de atención porque lo extraño mucho. Y soy capaz de mirar sin enfadarme ni ponerme celoso. Pero ya sabes, quieres estar ahí fuera. No estás destinado a estar al margen cuando eres un competidor. Por lo tanto, es un desafío observar a los demás cuando no estás en ese momento. Pero estoy sintiendo ese picor”.

