En algún momento durante los últimos 15 años habrán visto cómo ciertos usuarios de la comunidad luchística de internet se referían a John Cena con el sobrenombre de “pala humana” o “el hombre de la pala”. Todo, por la costumbre del luchador de ganar casi todos sus combates, sin importar si un talento en ascenso necesitado de impulso se le ponía enfrente.

Esto alcanzó su punto álgido con la rivalidad que Cena y The Nexus protagonizaron, donde el grupo, que muchos creían dominaría el panorama de WWE, acabó saliendo perdedor y nunca se recuperó de aquello; incluido su líder, Wade Barrett. Pero a posteriori, otros nombres destacables fueron considerados “víctimas” del verdadero “Taker”, caso de Bray Wyatt.

El devenir del tiempo, lógicamente, hizo que tal percepción se diluyera, y el pasado mes esto tuvo su reflejo cuando Austin Theory derrotó a Cena en WrestleMania 39, pase de antorcha natural entre pasado y presente/futuro de WWE.

Alguien que también tuvo el privilegio de recibir el entorchado de manos de Cena fue Roman Reigns. Y por dos ocasiones. La primera, en las hostilidades que trazaron durante 2017, y la segunda en 2021. Ambas ocasiones, claro está, con victoria del samoano.

Cena ha elogiado a Reigns ante los micrófonos de su reciente intervención en Busted Open Radio, y allí, quiso exponer que el hecho de que no lograse elevar a tantas personas como “The Tribal Chief”, no significa que fuese un enterrador de talentos.

«Uno no pasa la antorcha a cualquiera. Uno espera poner su energía ahí y que alguien con potencial la tome. Se dijo que pasé la antorcha a Roman hace algunos años, y sin duda es la cara de la franquicia […] Me encanta que Roman lo hiciera a su manera. Lo hice a su manera moldeando su propia personalidad. Lo hizo redefiniendo lo que significa estar en primera línea. Es selectivo. Se ha hecho exclusivo y al hacer eso, ha elevado a ocho personas con él. Ha permitido que Bloodline se eleve.

«Respecto a mí, si me pones en esa discusión, yo sólo sabía ayudar a la persona con la que estaba trabajando. La reputación que tenía de que enterraba a talentos era porque ponía todo mi corazón en ello. Me senté a hablar con Austin Theory como unas 10 horas. No malgastamos un día en hablar del cómo del porqué, de cuál iba a ser la historia. Y haría eso con cualquiera. Yo lo vivo. Lo doy todo. Pero tras estar conmigo, no se llevaban la energía con ellos, sino que yo se la daba al siguiente tipo. Pues venga, ¿quién es el siguiente? AJ [Styles] y luego Kevin Owens, Vale. ‘Kevin, ven aquí, vamos a hablar durante dos semanas, vamos a hablar de cosas. Y luego vamos a salir ahí fuera y probar cosas muy locas, ver si funcionan, y luego hacerlo lo mejor posible’. Kevin, hecho, Sami [Zayn], no hay problema.

«Pero lo que Roman hace, con su energía, consigue que mucha gente se eleve. Es algo que yo nunca sabría hacer, jamás. Y punto. Estás trabajando conmigo y tienes una oportunidad cuando estás ahí, pero muchas veces haces cosas que no se ven de la misma manera y entonces la percepción de la gente es: ‘Oh, dios mío, lo ha enterrado’. Ganar o perder no importa. No he ganado un combate en cinco años. No importa […]»