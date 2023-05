Eric Bischoff llama «pedazo de basura» a CM Punk

En un reciente episodio de su podcast 83 Week, Eric Bischoff habló acerca de CM Punk y se mostró en desacuerdo con su posible regreso a AEW, incluso, lo llamó «perra desesperada», tal cual ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS. Ahora, se ha podido conocer un nuevo insulto del Miembro del Salón de la Fama WWE hacia Punk, también realizado en su podcast.

Bischoff estaba analizando el gran show que AEW planea realizar desde el mítico Estadio Wembley en Wembley, Inglaterra, el cual se llevará a cabo el domingo 27 de agosto de 2023 y lleva por nombre ALL IN LONDON. Y así fue como atacó a Punk:

► CM Punk es atacado duramente por Eric Bischoff

«No estoy tan seguro de querer llevar a Mercedes Moné, o incluso a un nombre más grande como Goldberg, para un show solamente, un show como este. No sé si yo los contrataría, y no creo que los vayan a necesitar para llenar, honestamente.

«No me gustaría tampoco dar la percepción de tener que depender de alguien que no es parte de mi empresa para ayudar a llenar el recinto. Aunque, tal vez sea la realidad de AEW. De hecho, siento honesto, ni siquiera querría tener a CM Punk en el cartel.

«Si soy Tony Khan, y quiero tener éxito, quiero tener un gran show, quiero que sea exitoso y tener un buen éxito en la crítica y la prensa, dejara los fans encantados, sin duda, lo haría con un show sin alguien como CM Punk. O como Bill Goldberg o como Mercedes. No es nada contra ellos.

«En el caso de Bill Goldberg, me agrada Bill, un montón. Es un buen tipo. Si termina en AEW, probablemente ayudará bastante, y lo mismo con Mercedes Moné, pero me gustaría hacer este gran show en Wembley por mi cuenta, y saber que el éxito lo logró mi elenco de luchadores que tengo ya desde hace tiempo, con mis historias, con mi empresa, que sea eso lo que vendió el lleno total, no depender de otra persona famosa.

«En lo que respecta a Punk, no le daría a ese pedazo de basura la influencia. No me gustaría que él llegara a pensar, ni por un segundo, que él es la razón por la que ese evento llenó. No le dejaría pensar ni por un momento que él tuvo algo que ver con el éxito que se llegara a tener en el Reino Unido, claro, si yo fuera Tony.

«Mi opinión acerca de Punk e basa en lo que yo, después de haber sido fanático de la lucha libre casi toda mi vida y haber pasado unos 30 años en el negocio, busco cuando busco talento. Para mí, ese gato está sobrevalorado.

«Me importa un carajo quién se gaste 52 millones de dólares en él. Creo que contratarlo es el movimiento más tonto del punto. Sé que hay algún ejecutivo en alguna parte del mundo que está deseando no haber hecho esa llamada para contratarlo. Simplemente, no entiendo. No. Pero, bueno, si se arreglaron las cosas, bien por Punk. Y bien por Tony.

«Si Tony puede aguantarse a Punk y soportar el darse cuenta de que estará trayendo de regreso a AEW a un tipo que lo hizo parecer como un absoluto idiota cuando estaba sentado en su lado en esa conferencia de prensa posterior a All Out 2022, bien por él.

«Hizo que Tony pareciera el pedazo de basura más insignificante que puedes imaginar, ¿y aun así, vas a traer a ese tipo de vuelta para seguirle pagando mucho dinero? Bien por ti, hombre. Yo no lo haría. Yo no lo haría. No vale la pena».