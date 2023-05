Se viene rumoreando que AEW tiene un nuevo acuerdo de televisión y Eric Bischoff lo ha estado considerando ampliamente en un episodio reciente del podcast Strictly Business with Eric Bischoff, apuntando que es genial y desafiante para la compañía, aunque no cree que esté creando salud en la lucha libre profesional sino que más bien se beneficia de ella, al mismo tiempo que señalaba que de alguna manera All Elite se está aprovechando del éxito de WWE en el sentido de que quienes se asocian con ellos consideran que puende alcanzar las cotas del imperio McMahon.

> Eric Bischoff y el nuevo acuerdo televisivo de AEW

“Esto es lo que sé. Sé que es algo realmente genial. Sé que Tony debería estar orgulloso. Todo el equipo de AEW debería estar agradecido y orgulloso, y elenco, cualquiera que esté en ese elenco, en el equipo debería estar agradecido y orgulloso, y disfrutar el momento, la oportunidad que brinda”.

“Lo que importa es que AEW tiene un punto de apoyo fuerte y firme a largo plazo con un medio de cable líder, y eso solo brinda oportunidades. Así que felicitaciones a Tony, al equipo y al elenco porque al final del día, todo es sobre quién sintoniza para ver a quién. Eso es todo sobre el talento”.

“No creo que haga nada por la industria. No tengo la perspectiva que tú tienes. Creo que AEW está en la posición en la que se encuentra y se está beneficiando de la salud de la industria, en lugar de crear salud en la industria. Ciertamente, sin duda, esto es bueno para el talento. Es excelente para el talento. Es genial para los fanáticos porque tienen algo más que ver. Ciertamente es bueno para la organización AEW. No hay duda de eso, no lo niego. Pero para sugerir de manera más amplia que afecta el negocio global de una manera beneficiosa, no creo que esté cambiando globalmente. Creo que AEW se está aprovechando del negocio global”.

“AEW está aprovechando el éxito de una WWE, por ejemplo. Es porque hay una compañía llamada WWE que vale nueve mil millones de dólares que hace que los ejecutivos de la industria digan: ‘Hm, podríamos valer $9 mil millones de dólares’. Pero podrían valer mucho porque el mercado está aquí. WWE ha establecido un mercado mundial para este producto, más que nadie. AEW ahora está en condiciones de aprovechar eso. Míralo de esta manera. Si WWE hubiera estado en el tanque hace cuatro años y se hubiera estancado y no hubiera vendido arenas y simplemente tropezado con pay-per-views, ¿crees que Turner se habría subido a AEW? No. Creo que debido a que WWE estaba tan de moda, los ejecutivos de Turner observaron la industria en su conjunto y la oportunidad que Tony Khan estaba trayendo a la mesa, y decidieron correr el riesgo. No creo que hubieran corrido ese riesgo en una WWE deteriorada en 2019″.

“Déjame decirte lo que yo no haría. Si HBO Max va a reutilizar el contenido, es decir, si van a encontrar una manera de utilizar creativamente Dynamite o Rampage o lo que presumiblemente sea el programa del sábado, entonces creo que eso es genial. Porque ahora solo está reutilizando contenido, no está tratando de crear contenido nuevo. Crear otro programa más, esto hace tres para AEW en este momento, creo que están muy por encima de su cabeza. Creo que eventualmente esto será un desafío para AEW, como lo fue para WWE y ciertamente como lo fue para mí. Diluir su marca y diluir su historia central con programación auxiliar, si bien es financieramente viable y emocionante, eventualmente solo está diluyendo su propio producto. Eventualmente, lo diluyes hasta el punto en que nadie siente que tiene que mirar nada. No tengo que ver Dynamite porque puedo ver Rampage. No tengo que ver Rampage porque puedo verlo el sábado por la noche. No tengo que ver el sábado por la noche porque puedo ver a Max. No tengo que ver nada de eso porque puedo obtenerlo en mi computadora. Entonces, cuanto más contenido tenga, a menos que sea realmente único entre sí, las posibilidades de diluir su producto principal y su audiencia son significativas“.

“Es una empresa nueva. No esperaría que una empresa nueva tuviera la infraestructura y el personal sofisticado y las operaciones de una WWE, por ejemplo. Esta empresa tiene cuatro años. Todavía está pasando por dolores de crecimiento. Claramente, hemos visto mucho en los últimos 12 meses, en todos los sentidos, formas y maneras. Se manifiesta, detrás de escena, en cámara, donde sea. Están pasando por dolores de crecimiento. Era de esperar. Sería extraño si eso no fuera el caso. Pero mientras están creciendo a través de estos dolores de crecimiento, lanzar otro show, un sábado por la noche nada menos, cuando al menos el sentido común sugiere que no hay muchos de 18 a 49 años pasando el rato y viendo la televisión un sábado por la noche, particularmente en el espectro de 18 a 35 de esa demostración, será un desafío. Pero mientras tanto, voto de confianza. Tomemos un poco de champán y aprovechemos la oportunidad. Pero también sepamos que tendrá un costo”.