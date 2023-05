Colt Cabana dio comienzo a su carrera en la lucha libre profesional en ROH a comienzos de los 2000, época durante la cual también empezaría a construir su nombre en la escena independiente alrededor del mundo. No tardaría mucho en llamar la atención pues con tan solo cinco años de experiencia en los encordados fue contratado por la WWE en 2007. Y en poco tiempo pasó de prepararse en el territorio de desarrollo de Ohio Valley Wrestling a trabajar en SmackDown. Sin embargo, aquella aventura no fue prolongada ni exitosa y fue despedido en 2009.

> El beneficioso despido de WWE de Colt Cabana

Nos acordamos de aquellos tiempos porque el mismo Colt Cabana lo hizo recientemente en una aparición en el podcast Stories With Brisco and Bradshaw donde señaló que la exposición que recibió en el enorme escaparate que es la compañía más grande del negocio ayudó a sus perspectivas a largo plazo en la lucha libre profesional, señalando además que consiguió multiplicar por 10 el salario que tenía como Superestrella. Aunque debemos puntualizar que no aclara en cuanto tiempo lo hizo y que no tendría un gran sueldo en su primer contrato con WWE.

“Sabía que era una inversión en mi futuro. Ese es el único lugar donde puedes ganar millones de dólares, así que fui a OVW por un año y me fue bien… Aunque no estaba preparado para dar lo mejor de mí cuando me ascendieron al elenco principal, así que acabé teniendo seis luchas en las cuales perdí muy rápidamente. Pero eso me llevó al mayor éxito que he tenido en mi carrera, que fue mi carrera posterior a la WWE, durante la cual gané diez veces más de lo que gané en la WWE”.

