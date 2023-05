La semana pasada, la cuenta de Twitter de Matt Hardy fue hackeada y la persona o personas que entraron a ella sin consentimiento estuvieron realizando publicaciones extrañas que rápidamente llamaron la atención de los fanáticos del luchador e hicieron evidente que no era él quien estaba a los mandos de la misma. Además, su esposa, Reby Hardy, lo dio a conocer a través de la suya propia, mostrándose enojada con los delincuentes. Hoy tenemos novedades sobre la situación en torno al ataque virtual.

MATTS ACCOUNT WAS HACKED. THIS IS CLEARLY SOME FUCKING IDIOT MARK. DO NOT ENGAGE.

— Reby Hardy (@RebyHardy) May 14, 2023