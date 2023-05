Que Drew McIntyre quedara fuera del torneo por el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo WWE fue claro indicativo de que la compañía McMahon no preveía un pronto acercamiento de posturas con “The King of Claymore Country”, quien no ha vuelto a aparecer por allí desde WrestleMania 39.

Y según las últimas informaciones proporcionadas por Dave Meltzer, la ausencia de McIntyre no se debe ya a ningún tipo de lesión, sólo a un conflicto creativo y monetario; entre rumores de que WWE podría extender su contrato.

McIntyre, se dice, no ha comunicado su deseo de dejar la “Gran W”, pero algunos lo instan a hacerlo y así poder competir en AEW All In. Entre ellos, Eric Bischoff.

«Creo que el debut de McIntyre en All In pondría patas arriba el estadio de Wembley. Con Drew, podría ver un escenario en el que piense: ‘¿Sabes qué? Todavía tengo gasolina en el depósito y quiero ver si puedo crecer un poco más’. Y si Drew tiene la sensación de que se está perdiendo en la confusión creativa o si no hay oportunidades en WWE, podría verle dando el paso. No siempre se trata de dinero e ir a AEW, el dinero va a estar ahí para Drew. Él no va a sufrir por dinero, eso es seguro».

► El sistema de WWE, por Booker T

Lo que un servidor no esperaba era que Booker T, bajo contrato con WWE (donde ejerce como comentarista de NXT), supondría otra voz apremiante. Bajo la última edición de ‘The Hall of Fame’, el cinco veces campeón mundial dice entender que el sistema de WWE incite deseos de libertad en algunos talentos, y estima que McIntyre tiene calidad para triunfar fuera de él.