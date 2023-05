El Campeonato Intercontinental supone una de las mejores bazas de WWE, permitiendo que de paso, Gunther por fin sea reconocido globalmente como lo que es: el mejor luchador europeo de la última década junto a Will Ospreay. Pero el Imperio McMahon ha querido recuperar el “Big Gold Belt” y remozarlo para la ocasión, en pos de ofrecer una alternativa de categoría mundial ante el acaparamiento de oros de Roman Reigns, quien porta el Campeonato WWE y el Campeonato Universal.

Y el próximo día 27, durante Night of Champions, conoceremos qué Superestrella tiene el honor de convertirse en el primer Campeón Mundial de Peso Completo 2.0: AJ Styles o Seth Rollins.

“The Phenomenal” no ostenta una presea individual desde 2020, y muchos todavía tienen muy presente su último reinado como Campeón WWE, cuya extensión alcanzó los 371 días, dejando notables combates contra Samoa Joe o Bryan Danielson (entonces Daniel Bryan), entre otros rivales.

► AJ Styles se rinde a la evidencia

Como expuse, WWE decidió introducir este nuevo oro para que cualquier otro gladiador que no lleve por nombre Roman Reigns pueda decir que es campeón mundial y Raw cuente con un premio aparentemente igual de notorio que SmackDown, marca a la que pertenece el samoano. Aparentemente.

Porque la respuesta de los seguidores, que son listos, deja claro que la nueva correa no será vista de la misma manera ni podrá evitar destilar un aura de segundona. Así que AJ Styles prefiere rendirse a la evidencia, y en entrevista con The New York Post antes de su lucha contra Seth Rollins, el veterano deja las siguientes palabras.