Se espera que AEW Dynamite y AEW Collision tengan elencos diferentes cuando el nuevo programa All Elite de comienzo el 17 de junio pero realmente hasta entonces no estará claro cómo va a funcionar realmente la nuea situación, incluyendo AEW Rampage. Mientras tanto, conocemos la opinión de un luchador que no solo trabaja en la compañía desde hace años sino que entiende perfectamente lo que significa la división de marcas de sus tiempos en WWE con Raw y SmackDown. Matt Hardy expresa su punto de vista en The Extreme Life of Matt Hardy.

> La división de marcas en AEW a ojos de Matt Hardy

“Quiero decir, es una gran noticia para AEW, obviamente, porque equivaldrá a mayores ingresos y mayores derechos televisivos, lo que ayudará a la compañía y la ayudará a crecer. Además, la compañía tiene un gran elenco. Es difícil poner a todos en Dynamite y Rampage, por lo que estas dos horas adicionales ayudarán a todo el talento a encontrar un lugar en el programa de televisión. Creo que ese es uno de los mayores beneficios por mucho.

“Creo que un programa de horario estelar del sábado por la noche podría funcionar bien. Recuerdo, incluso cuando estaba repasando la historia de Macho Man Randy Savage esta mañana mientras hacía cardio, algunos de sus momentos en el evento principal del sábado por la noche, que obviamente eran espectáculos cada sábado por la noche. Recuerdo lo emocionados que estábamos mi hermano y yo al ver el evento principal del sábado por la noche. Así que espero que nuestros shows en ese horario pueda recuperar algo de esa magia que solía tener entonces. Era algo que teníamos muchas ganas de ver cada semana, así que espero que Collision pueda hacer eso”.

“Mi intuición me dice que añadirá más emoción, porque creo que serán dos elenco bastante diferentes. Los programas se verán de manera diferente. Así que creo que podríamos llegar a un acuerdo en el que los programas van a competir uno contra el otro. Creo que hay momentos en los que Raw y SmackDown parecen muy diferentes, y dices: ‘Oh, mi*rda, SmackDown es mejor que Raw’ o ‘Raw es mejor que SmackDown’. Creo que eso motiva a todos a trabajar un poco más y ser un poco mejores. Creo que va desde los luchadores en el ring hasta las personas detrás de la creatividad y las personas que programan el espectáculo y todo eso. Así que con suerte, tenemos ese efecto de Dynamite y Collision“.