Sin que tengamos constancia de un nuevo episodio de su gira promocional, a la espera de que, quién sabe, se deje ver por algún show del CMLL o de NJPW, la actualidad sobre CM Punk no ha visto novedades desde los importantes reportes del pasado mes.

AEW Collision, nuevo programa de la casa Élite, se estrenará el sábado 17 de junio, y Punk constituiría la principal atracción de esta apuesta de Warner Bros. Discovery. AEW, de paso, mantendría así separado al “Best in the World” de The Elite, grupo que parece no quiere verlo ni en pintura tras aquella infame trifulca en las postrimerías de All Out 2022.

He aquí la última actualización al respecto vía Wrestling Observer Newsletter, recogida dos semanas atrás.

«El show, que se cree llevará de nombre AEW Collision, como se señaló la semana pasada, se espera tenga su estreno el 17/6 de 8 a 10 p.m. hora del este, desde el United Center en Chicago, que sería el retorno de CM Punk junto a lo que se espera sea el debut o el retorno de otro gran nombre».

► AEW Collision necesita un impacto inmediato

Dando por hecho ya que Punk reaparecerá por AEW, las especulaciones giran en torno a quién será el primer rival del veterano bajo esta segunda etapa como “All Elite”. Y se habla de Chris Jericho, con quien Punk mantuvo una reunión que se dice no dejó heridos. Un logro, si recordamos que tras All Out, Jericho calificó de “cáncer” para el vestidor de AEW la presencia de Punk.

Ahora, sin embargo, no queda claro que Jericho vaya a suponer el elegido para la reintroducción competitiva de “The Second City Savior”. Fightful reporta que ya hay planes provisionales para Collision y para un gran combate allí, con Punk intentando ser protagonista del mismo poco después de hacer su retorno. Y Punk no quiere disputarlo contra Chris Jericho, sino contra otro talento propuesto por él, del que Fightful desconoce su identidad.

Luce lógico que AEW pretenda programar luchas de altura en las primeras semanas de Collision. Este nuevo espacio televisivo deberá gozar de un aura similar a Dynamite o de lo contrario nacerá condenado. Punk, asimismo afronta una importante reto: el de demostrar definitivamente que puede ser una figura televisiva que genere buenos ratings.