Hay tercer programa televisivo de AEW a la vista, y una evidencia sería la aparente cancelación de Dark: Elevation. Tony Khan y Cía saben que demasiado contenido puede resultar contraproducente, aunque su enorme elenco lo haga en parte necesario.

Denominado AEW Collision, este nuevo espacio en Warner Bros. Discovery se estrenaría el sábado 17 de junio, desde el United Center de Chicago (EEUU). Riesgosa ubicación semanal que promotora y “mass media” pretenden no resulte una losa para el devenir del show con la presencia de CM Punk como principal figura. Movimiento que además permitiría que el “Best in the World” y The Elite no cruzaran sus caminos, pues parece que las partes aún no han enterrado el hacha de guerra.

► La «première» de AEW Collision, algo más que CM Punk

Aunque AEW quiere tirar la casa por la ventana. No todos los días una promotora estrena programa en la pequeña pantalla. Así que, según revela hoy Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter, junto a CM Punk, un talento de relumbrón tendrá también protagonismo.

«El show, que se cree llevará de nombre AEW Collision, como se señaló la semana pasada, se espera tenga su estreno el 17/6 de 8 a 10 p.m. hora del este, desde el United Center en Chicago, que sería el retorno de CM Punk junto a lo que se espera sea el debut o el retorno de otro gran nombre».

Podemos especular con muchos candidatos, pero por encima de todos sobresale Kota Ibushi. El nipón no ha escondido su deseo de luchar en AEW, si bien bajo ciertas condiciones. “The Golden Star” cree que de volver a firmar con una empresa, la casa Élite luce como opción idónea.