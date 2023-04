Road Dogg elogia el potencial de Omos

Omos se estableció rápidamente como un oponente temible para cualquiera que se le parara en frente dentro del ring. Si bien ha tenido luchas para el olvido, también ha pasado por pruebas difíciles, como en sus enfrentamientos contra Bobby Lashley y Brock Lesnar, perdiendo en ambas ocasiones. No obstante, todavía sigue siendo una Superestrella digna de consideración por parte de la directiva de la WWE.

► Para Road Dogg, Omos cuenta con mayor potencial que Andre the Giant y Big Show

A pesar de que Omos actualmente está en una rivalidad con Seth Rollins, lo que muchos fanáticos creen que carece de toda lógica por existir nula construcción, el miembro del Salón de la Fama WWE, Road Dogg, tiene una alta opinión del gigante nigeriano.

Mientras hablaba en el reciente podcast Oh! You Didn’t Know, Road Dogg le dio grandes elogios a Omos, y se animó a decir que incluso cuenta con mayor potencial que Big Show y Andre The Giant.

“Él tiene más ventajas, para mí, en mi mente, y sé que los tiempos son diferentes y las cosas son diferentes a Andre, a Big Show que a todos estos muchachos. Big Show es un gran atleta. Big Show es un atleta increíble para ser tan grande como él y lanzar patadas e ir a la cuerda superior. Este tipo es el mismo tipo de atleta. Es un muy buen atleta en ese tamaño. Es realmente poco común, y es realmente genial verlo. Él es realmente enorme. No miré a Big Show como miro a este tipo”.

Omos se enfrentará a Seth Rollins en el evento premium en vivo Backlash 2023 el 6 de mayo próximo. Previo a esto, el gigante mantuvo un enfrentamiento contra Brock Lesnar en WrestleMania 39, el cual perdería con un F5 luego de haberlo puesto en apuros durante los primeros minutos del combate.