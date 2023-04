Que Chris Jericho y CM Punk se sentaran y limaran cualquier posible aspereza dentro del seno de AEW (con Tony Khan y FTR como mediadores) resultaba útil, aunque no imprescindible. Según los reportes, AEW ya había accedido a contar con CM Punk para que este fuese la principal figura de Collision, programa cuyo estreno se prevé inminente (17 de junio, fecha estimada).

Pero un entendimiento abriría la puerta a que Punk tuviera su combate de regreso con Jericho. Primera rivalidad de su nueva etapa con la que quizás el “Best in the World” se ganara la confianza otra vez de esa parte del vestidor un tanto escéptica tras la infame trifulca en las postrimerías de All Out 2022.

Wade Keller de PWTorch, no obstante, hacía esta previa el pasado viernes.

«La idea de que FTR dijera, tú sabes, ‘vamos a moderar, somos una parte neutral, podemos ayudar a que Jericho y Punk arreglen las cosas…’ Jericho es la persona más cercana a Tony Khan ahora mismo […] Entre la gente con la que he hablado no hay mucha confianza en que la reunión vaya a ir bien, y creen que podría empeorar las cosas. Pero tal vez no. Pero personas que han estado cerca de Punk, que conocen a Punk, que conocen a Punk desde hace tiempo, no son optimistas acerca de que FTR mediando en una reunión entre Jericho y Punk vaya a hacer que las cosas progresen».

► ¿Se confirma Jericho vs. Punk?

Y hoy, el mismo Wade Keller de PWTorch revela que dicha reunión se dio este pasado fin de semana, sin ningún ojo morado como secuela (créditos a WrestlingNews.Co).

«Escuché que la reunión tuvo lugar con Jericho y FTR. Creo que se supone que fue el viernes, creo. Tal vez por eso [CM Punk] estuvo en Tampa. Y escuché por una fuente que la reunión fue bien».

Mike Johnson de PWInsider expuso que Punk pasó el fin de semana en Tampa porque tenía compromiso con Cage Fury Fighting Championships, promotora de MMA para la que ejerce de comentarista. Más allá de ese detalle, confiamos en la fuente de Keller y vislumbramos ya pues en el horizonte un próximo duelo entre “Le Champion” y “The Second City Savior”, quienes se reencontrarían sobre los rings, ahora de AEW, tras el pleito que mantuvieron en WWE allá por 2012.