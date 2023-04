Por segundo día consecutivo, Big Japan Pro Wrestling se presentó como en el Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo para “New Standard Big B”.

► “New Standard Big B” Día 2

En choque death match de tercias, Abdullah Kobayashi, Mad Man Pondo y Necro Butcher se impusieron al combinado de Kankuro Hoshino, Ryuji Ito y Yuichi Taniguchi.

Siguió la confrontación entre dos de las mejores duplas de BJW, Astronauts (Fuminori Abe y Takuya Nomura) expusieron por quinta ocasión el Campeonato de Parejas BJW ante los veteranos Strong BJ (Daisuke Sekimoto y Yuji Okabayashi). En medio de duras acciones, la lucha concluyó en doble nocaut, por lo que se decretó empate y los monarcas retuvieron su cetro.

En la lucha principal, se puso en juego el Campeonato de Peso Completo Death Match BJW enfrentándose el campeón Hideyoshi Kamitani contra Kazumi Kikuta. En el curso de la batalla, los luchadores usaron lámparas de tubo y tableros con alambre de púas; pero cuando la sangre manaba de las heridas de ambos, Kamitani arrojó una cubeta de cítricos sobre su rival, causándole gran dolor. Hideyoshi Kamitani concretó la cuarta defensa del título y tras la celebración, se encaró con Abdullah Kobayashi, su siguiente oponente.

Los resultados completos son:

BJW “NEW STANDARD BIG “B” ~ LOTTA GOOD TIME”, 16.04.2023

Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo

Asistencia: 301 Espectadores

1. Kota Sekifuda y Kazuki Hashimoto vencieron a Kaji Tomato y Ender Kara (9:33) con un Inside Cradle de Sekifuda sobre Tomato.

2. Yuji Hino y Hiroyuki Suzuki derrotó a Kazumasa Yoshida y Noriyuki Yoshida (11:04) con un King Kong Sleeper de Hino sobre Yoshida.

3. Barbed Wire Board Death Match: Yuko Miyamoto venció a Yuki Ishikawa (12:08) con un Samson Clutch Cutback.

4. Yuya Aoki y Daimonji So derrotaron a Yasufumi Nakanoue y Daichi Hashimoto (15:52) con un Kesagiri Chop de Aoki sobre Nakanoue.

5. Weapon Bringing Death Match: Abdullah Kobayashi, Madman Pondo y Necro Butcher vencieron a Ryuji Ito, Kankuro Hoshino y Yuichi Taniguchi (11:06) con un STOP Board Attack de Pondo sobre Hoshino.

6. Double Main Event I – BJW Tag Team Title: Takuya Nomura y Fuminori Abe (c) vs. Yuji Okabayashi y Daisuke Sekimoto – finalizó en doble KO (22:12) Astronauts retiene su título

7. Double Main Event II – BJW Death Match Heavyweight Title, Fluorescent Lighttubes & Barbed Wire Board Death Match : Hideyoshi Kamitani (c) derrotó a Kazumi Kikuta (15:28) con un Backdrop Suplex defendiendo el título