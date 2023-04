BJW:”New Standard Big B” Día 1 Kobayashi es retador

Desde el Chateraise Gateaux Kingdom de Sapporo, Big Japan Pro Wrestling presentó “New Standard Big B” Día 1.

► “New Standard Big B” Día 1

Siguió un choque de parejas donde los involucrados llevaron sus propias armas. Madman Pondo y Necro Butcher doblegaron a Yuko Miyamoto y Kankuro Hoshino.

Siguió una confrontación donde Hideyoshi Kamitani y Daichi Hashimoto superaron a Kazumi Kikuta y Yuki Ishikawa en casi doce minutos de acciones.

Yuji Okabayashi enfrentó a su compañero del Strong BJ, Daisuke Sekimoto, exponiendo por octava ocasión el Campeonato Mundial de Peso Completo Strong BJW. Fue un choque durísimo, entres dos gladiadores que se conocen a la perfección. Pero tras transcurrir los treinta minutos pactados, no hubo ganador, por lo que Okabayashi logró su octava defensa.

En el turno principal, Ryuji Ito y Abdullah Kobayashi se enfrentaron por el derecho a sacar un retador al Campeonato de Peso Completo Death Match BJW. En este choque se usaron lámpara de tubo como instrumentos de castigo. Tras castigarse sin piedad, fue el poderoso Abby Kobayashi quien salió con la mano en alto.

Los resultados completos son:

BJW “NEW STANDARD BIG “B” ~ LOTTA GOOD TIME”, 15.04.2023

Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo

Asistencia: 244 Espectadores

1. Kota Sekifuda, Kaji Tomato y Kazuki Hashimoto vencieron a Takuya Nomura, Fuminori Abe y Ender Kara (9:16) con un Modified Monitor Byte de Sekifuda sobre Kara.

2. Yuya Aoki, Daimonji So y Hiroykui Suzuki derrotaron a Yasufumi Nakanoue, Kazumasa Yoshida y Noriyuki Yoshida (12:23) con un Kesagiri Chop de Aoki sobre Kazumasa.

3. Weapong Bringing Death Match: Madman Pondo y Necro Butcher vencieron a Yuko Miyamoto y Kankuro Hoshino [B](9:19) con un Sidebuster sobre una silla de Butcher sobre Hoshino.

4. Hideyoshi Kamitani y Daichi Hashimoto derrotaron a Kazumi Kikuta y Yuki Ishikawa (11:47) con un Vertical-Drop Brainbuster de Kamitani sobre Ishikawa.

5. Double Main Event I ~ BJW World Strong Heavyweight Title: Yuji Okabyashi (c) vs. Daisuke Sekimoto – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00)

6. Double Main Event II ~ BJW Death Match Heavyweight Title #1 Contendership: Abdullah Kobayashi venció a Ryuji Ito (14:39) con un Diving Bakachinga Elbow Drop