AEW está ocupando titulares otra vez por asuntos que quedan más allá de lo que vemos cada semana en Dark: Elevation, Dark, Dynamite y Rampage. Aunque sí que tienen relación con su presumible nuevo show televisivo.

CM Punk, ausente desde la infame trifulca durante las postrimerías de All Out 2022, tendría estipulada su reaparición de cara al sábado 17 de junio, fecha de estreno de dicho programa. Un tercer espacio en Warner Bros. Discovery que, según los reportes, no habría sido posible sin Punk, confiando el “mass media” que su popularidad merezca la concesión.

Asimismo, AEW se valdría de esa nueva estampa semanal para hacer posible la coexistencia entre Punk y The Elite (y buena parte del vestidor de la empresa). Mientras el “Best in the World”, junto a FTR, serían las principales estrellas de ese Collision los sábados, The Elite y Blackpool Combat Club continuarían compitiendo los miércoles en Dynamite.

Y entonces surge Chris Jericho, cuyo papel aquí, informó Andrew Zarian, pasaría por ejercer como primer rival de Punk en la nueva etapa de este. Aunque al mismo tiempo, Dave Meltzer reveló que una reunión programada con Jericho y Punk de partes confrontantes y Tony Khan y FTR de mediadores, aún no se había producido.

► Chris Jericho, el “stooge”

Ahora, tras las actualizaciones ofrecidas por Dave Meltzer, recurrimos de nuevo a Andrew Zarian. Durante su más reciente PWTorch Audio Show, el periodista ofrece una suerte de previa de la comentada reunión pendiente que AEW desea mantengan Punk y Jericho.

«La idea de que FTR dijera, tú sabes, ‘vamos a moderar, somos una parte neutral, podemos ayudar a que Jericho y Punk arreglen las cosas…’ Jericho es la persona más cercana a Tony Khan ahora mismo […] Entre la gente con la que he hablado no hay mucha confianza en que la reunión vaya a ir bien, y creen que podría empeorar las cosas. Pero tal vez no. Pero personas que han estado cerca de Punk, que conocen a Punk, que conocen a Punk desde hace tiempo, no son optimistas acerca de que FTR mediando en una reunión entre Jericho y Punk vaya a hacer que las cosas progresen. «Y el otro punto es que, por lo que parece, The Young Bucks, Matt y Nick Jackson, no darán su brazo a torcer. Y creo que el comentario de Brandon Cutler lo empeora. No veo a las partes reconciliándose. «Pienso que en AEW estiman que [Punk] es una atracción de taquilla. También es bien sabido que no le pondrán una alfombra roja en su regreso al vestidor. La animosidad que hay en ese vestidor contra Punk en ciertos círculos es firme. Punk ha contribuido a ello. Moxley y Brandon Cutler lo han hecho público. Y creo que hay personas en AEW que parecen neutrales y os sorprendería saber que no quieren de vuelta a Punk. Y tienen sus razones».

Si son ciertos los planes de contar con Punk en Collision y como hemos expuesto, no hay certeza todavía de que “The Second City Savior” y “Le Champion” entierren el hacha de guerra —hace menos de dos meses, Punk llamó a Jericho “stooge” (lacayo) de Tony Khan—, AEW deberá buscar una alternativa creativa para Punk. De lo contrario, Collision estará abocado al fracaso.