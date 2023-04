La puerta que CM Punk abrió, según Brody King

Teniendo en cuenta que una de las primeras canciones que pueden catalogarse como punk, “Two Tub Man” de The Dictators, contiene alusiones a Verne Gagne y Haystacks Calhoun, no parece casualidad que la lucha libre y este género hayan estado siempre tan ligados.

Bob Mould, principal figura al frente de Hüsker Dü, trabajó como agente para WCW. Sid Vicious, quien vivió sus últimos años de gloria competitiva allí, tomó originalmente su alias luchístico del cantante de los Sex Pistols. Vampiro, otro veterano que tuvo en WCW una buena plataforma para su carrera, convenció a Eric Bischoff y Cía de llevar con él a la banda The Misfits como séquito por un breve periodo de tiempo, quienes también prestaron su tema “Kong at the Gates”.

Podría mencionar muchas más convergencias entre el punk y la lucha libre, hasta detenerme en la figura que hoy sigue siendo referencia, capitalizando de algún modo el camino pavimentado por Vampiro: CM Punk. Y es que buena parte de la popularidad del todavía “All Elite” se debe a su personificación de esa actitud subversiva e insumisa tan propia del punk, que asimismo ha causado que sea uno de los luchadores más controversiales de la historia reciente.

► CM Punk, no sólo un “gimmick”

Esta semana, charlando con Robbie Fox en My Mom’s Basement, Brody King quiso destacar la condición de adalid de CM Punk a la hora de dar mayor visibilidad al punk en el ámbito luchístico, tras suscribir la idea de que ambos mundos andan casi de la mano.